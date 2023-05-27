رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات 2023 عبر بوابة الفجر

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات 2023

تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية قائمة محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهورها رسميًا في المدارس وعلى المواقع التابعة للإدارة التعليمية، وذلك خاصة بعد إعلانها في محافظة بورسعيد.

وتوفر "بوابة الفجر الإخبارية" خدمة لمتابعيها لمعرفة كل ما يتعلق بنتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، وتقدم خدمة مستمرة لزوارها في مختلف المجالات، يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات ومتابعة النتيجة عبر الضغط على الرابط المتاح في الموقع.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

أعلنت مديريات التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وأكدت أن الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني سيتم خلال الأيام القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال الرابط المتاح من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة من خلال الرابط المتاح من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من خلال الرابط المتاح من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية من خلال الرابط المتاح من هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية

بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية من خلال الرابط المتاح من هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم

بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم من خلال الرابط المتاح من هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسماعيلية

بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسماعيلية من خلال الرابط المتاح من هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية ببورسعيد

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد بعد الاعلان الرسمى من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة بورسعيد من هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية بمطروح

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة مطروح بعد الاعلان الرسمى من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة مطروح من هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحر الاحمر

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحر الاحمربعد الاعلان الرسمى من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة البحر الاحمر من هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية بجنوب سيناء

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة جنوب سيناء بعد الاعلان الرسمى من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء من هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة كفر الشيخ بعد الاعلان الرسمى من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة كفر الشيخ من هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية بشمال سيناء

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظةشمال سيناءبعد الاعلان الرسمى من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء من هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية بقنا

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا بعد الاعلان الرسمى من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا من هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية بنى سويف

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بنى سويف بعد الاعلان الرسمى من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة بنى سويف من هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنيا

كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنيا بعد الاعلان الرسمى من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا من هنا.

والجدير بالذكر ان امس الخميس انهت جميع محافظات جمهورية مصر العربية الامتحان الشهادة الاعدادية