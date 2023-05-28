الآن نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الثاني بالاسم أو رقم الجلوس

انتهى طلاب محافظة القاهرة من إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 في يوم 22 مايو الماضي. وحاليًا يعمل مديرو التربية والتعليم في المحافظات المختلفة على تصحيح أوراق الإجابة ومراجعتها وتسجيل الدرجات.

وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، من المتوقع أن تُعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2023 في محافظة القاهرة خلال الأيام المقبلة القليلة، وستتم توفير النتيجة في المدارس وعلى البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

ومن أجل الاطلاع على النتيجة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة. وللاستعلام عن النتيجة، يتعين على الطالب أو ولي الأمر الدخول إلى البوابة الإلكترونية وتسجيل رقم الجلوس للحصول على النتيجة.

ومن المهم التأكد من صحة رقم الجلوس المستخدم في الاستعلام، والتأكد من أنها تتطابق مع الرقم الموجود على بطاقة الامتحان الخاصة بالطالب. وتجنب الاعتماد على مواقع غير رسمية للاستعلام عن النتيجة.

ويجب على الطلاب وأولياء الأمور الانتظار حتى يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة، وعدم الاعتماد على أي مصادر غير موثوقة. كما يجب على الطلاب الاستعداد للفصل الدراسي القادم والعمل على تطوير مهاراتهم الأكاديمية وتحسين مستواهم التعليمي، والتعاون مع المعلمين والمرشدين الدراسيين لتحقيق النجاح في مسيرتهم التعليمية.

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. وسيتم إعداد قوائم تحتوي على أسماء الطلاب ودرجاتهم والمجموع الإجمالي لهم، ومن المتوقع كذلك الكشف أسماء أوائل الطلاب في نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة، قبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن النتيجة.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة عبر الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي أو الموقع الرسمي للوزارة، وتسجيل رقم الجلوس للحصول على النتيجة، ومن المهم التأكد من صحة رقم الجلوس المستخدم في الاستعلام، والتأكد من أنها تتطابق مع الرقم الموجود على بطاقة الامتحان الخاصة بالطالب، وينصح الجميع بعدم الاعتماد على مواقع غير رسمية للاستعلام عن النتيجة.

وبعد الإعلان الرسمي عن النتيجة، سيتم إصدار قرارات النقل للطلاب الذين تم اختبارهم وتقييمهم. ويجب على الطلاب الذين قد يحتاجون إلى النقل الدراسي التواصل مع المدرسة لمعرفة الإجراءات المطلوبة.

رابط الاستعلام عن نتيجة تالتة اعدادي محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس

سيتم توفير رابط للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة الترم الثاني للعام الدراسي 2022/2023، يمكنك الحصول على النتيجة بإدخال اسمك ورقم جلوسك باتباع الخطوات التالية: