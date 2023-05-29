ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 محافظة البحر الأحمر

أعلن اليوم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن اعتماد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والتربية الخاصة. وأوضح هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن نسبة النجاح بلغت 80.4% للإعدادية العامة والمهنية، و79.8% للتربية الخاصة، بينما بلغت نسبة النجاح في التربية الخاصة 100%.

قال الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء أعمال المراجعة وحصر الدرجات، ومن ثم اعتمادها من قبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية، وتم التأكيد على الدقة والشفافية خلال أعمال التصحيح، مؤكدا أن النتيجة خلال العام الجارى ستكون أفضل من العام الماضى، موضحا أنه جارى أعمال المراجعة وحصر الدرجات.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحر الأحمر

وتفقد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر العمل بلجنة النظام والمراقبة والتصحيح للشهادة الإعدادية، للاطمئنان علي انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، ومدي توافر التيسيرات اللازمة لعمل اللجان وفق التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة، وشدد عليمراعاة الدقة والتأني في العمل لصالح الطلاب وإعطائه حقه كاملًا مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات.

أعلن الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري، بعد اعتمادها من محافظ البحر الأحمر.

وأضاف منير أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم التشديد على مراعاة الدقة والشفافية خلال أعمال التصحيح والرصد، كذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة القائمين والمشاركين في أعمال الكنترول، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ للفجر، بدأنا اليوم فى أعمال المراجعة مشيرًا أن المؤشرات تؤكد أن نتيجة الفصل الدراسي الثاني افضل مقارنة بالفصل الدراسي الأول.

في سياق مختلف، نفذ حي شمال الغردقة نموذج محاكاة لسيناريو إخلاء حي شمال في الغردقة بسبب وقوع زلزال، وقد تم إقامة مخيم للإيواء بهدف تقييم جاهزية جميع الجهات المعنية للتعامل مع المخاطر، يأتي ذلك تزامنًا مع خطة المحافظة لإعداد كوادر قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث في حال وقوعها.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحر الأحمر الترم الثاني

من جانبه أكد الأستاذ نادي نصيف مدير الإدارة العامة للأزمات بالمحافظة، أن تنفيذ نموذج المحاكاة تم وكأنه كارثة حقيقية، وذلك لتقييم جاهزية الجهات التنفيذية في المدينة للتعامل مع الحوادث الطارئة واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والكوارث.

وتم إقامة نموذج مصغر لمخيم الإيواء تم فيه مشاركة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال وقوع كوارث طبيعية. وقد تم تجهيز المخيم بسيارات إسعاف وخدمات طبية مجهزة تستطيع التعامل مع الأزمة منذ حدوثها وحتى التغلب عليها، بالإضافة إلى توفر مسجد وكنيسة ومطعم وصالة طعام، مشيدا بالروح الجماعة التي تجسدت خلال التجربة، والمستوى المتميز لمخيم الإيواء الذي توفرت فيه جميع احتياجات الحياة، مثل الطعام والملابس والعلاج والدعم النفسي وغيرها.

جدير بالذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أصدر تعليماته بتنفيذ محاكاة لسيناريو مواجهة أزمة في كل مدينة بشكل منفصل، بهدف تقييم جاهزية تلك المدن للتعامل مع الأزمات والكوارث والحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والمواقف الطارئة.

للاستعلام عن نتيجة البحر الأحمر الترم الثاني اضغط هنا

كثر البحث عن نتيجة البحر الأحمر، محافظة البحر الأحمر، البحر الأحمر، نتيجة الاعدادية البحر الأحمر، الغربيه، نتيجة الشهادة الاعدادية البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر، نتيجة الاعدادية محافظة البحر الأحمر، الشهادة الاعدادية محافظة البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر، نتيجة الاعدادية محافظة البحر الأحمر، نتيجة الاعدادية البحر الأحمر، الشهادة الاعدادية محافظة البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الاعدادية البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بالاسم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة البحر الأحمر، موقع محافظة البحر الأحمر، البوابه الالكترونيه محافظه الغربيه، مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر نتيجة الإعدادية، البوابة الإلكترونية محافظة البحر الأحمر، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه، البوابة الإلكترونية محافظة البحر الأحمر نتيجة الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر إدارة شرق طنطا، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر، بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر،البوابة الإلكترونية محافظة البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بالاسم فقط، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحر الأحمر 2023، البوابة الالكترونية لمحافظة البحر الأحمر، مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، البوابة الإلكترونية محافظة البحر الأحمر نتيجة الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر، نتيجة الصف الثالث الإعدادي، الصف الثالث الاعدادي