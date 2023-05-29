ads

أسباب تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين 29 أيار مايو، بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأميركي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.
             
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1944.09 دولار للأونصة، ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة، ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب وسجلت 1943.30 دولار للأونصة.
             
وتأثر الذهب سلبًا كأحد أصول الملاذ الآمن بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد إنه وضع اللمسات النهائية على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يشمل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى أول يناير كانون الثاني 2025، وأضاف أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت عليه.

إضافة إلى ذلك كشفت بيانات يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد أكثر من المتوقع في أبريل نيسان وأن التضخم تسارع.

وعزز هذا التقرير فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو حزيران إلى 65.3% وأن تظل عند هذا المستوى لبقية العام.

وارتفع مؤشر الدولار، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمنًا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2% إلى 23.26 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.1% إلى 1023.83 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1428.07 دولار للأونصة.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الآن رسمياً .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بـ رقم الجلوس أو الاسم (اعرف نتيجتك)

نتيجة الشهادة الإعدادية الآن بـ رقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني رابط مباشر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023 عبر بوابة الفجر

عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.. نتيجة إعدادية الدقهلية الصف الثالث الإعدادي بـ الاسم أو رقم الجلوس رابط مباشر الآن

ظهرت دلوقتي.. رابط (شغال) نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023

ظهرت الآن.. حصريا ًرابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 الترم الثاني عبر بوابة الفجر رسميا

ظهرت رسميًا.. الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة عبر بوابة الفجر