محمد بن راشد يدشن مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات

يدشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين، مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

ومن المقرر أن يستمر المشروع 13 عاما، ستقطع خلالها المركبة الإماراتية "MBR Explorer" نحو 5 مليارات كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستشكاف 7 كويكبات والهبوط على آخر كويكب في 2034.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بحمدالله أطلقنا في قصر الوطن التفاصيل العلمية لأحد أهم مشاريعنا في مجال الفضاء (مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات)، المشروع يستمر 13 عامًا.. 6 سنوات للتطوير و7 سنوات رحلة استكشاف.. ستقطع خلالها المركبة الإماراتية MBR Explorer 5 مليارات كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستشكاف 7 كويكبات والهبوط على آخر كويكب في 2034".

وأضاف: "مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات مشروع علمي وطني ضخم.. ومشروع بحثي ومعرفي عالمي متفرد… سيتضمن إنشاء شركات إماراتية خاصة في تكنولوجيا الفضاء وإنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق وتدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع، وستقطع المركبة 10 أضعاف ما قطعه مسبار الأمل.. وشعار شباب الإمارات القائمين على المهمة (لا شيء مستحيل).

وتابع: "الإمارات تستطيع أن تحلق بعيدًا في الفضاء لخمسة مليار كيلومتر لسبب واحد: هو إيمانها بشبابها وتمكينها لأبنائها.. ومن لا يؤمن بقدرات شبابنا الإماراتي الطموح في كافة القطاعات يحتاج لمراجعة نفسه ومراجعة محبته وولائه لوطنه".