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بولندا تفرض عقوبات على 365 مواطنا بيلاروسي

عربي ودولي
بوابة الفجر

قررت الحكومة البولندية، اليوم، إدراج 365 مواطنًا من بيلاروسيا ضمن قائمة العقوبات، وتجميد أصول 20 شركة و16 شخصا مرتبطين بالقطاع المالي في روسيا.

وجاء في بيان وزارة الداخلية في بولندا: "قرر وزير الشؤون الداخلية والإدارة إدراج 365 مواطنا من بيلاروس في قائمة الأجانب غير المرغوب فيهم في أراضي البلاد. كما سيتم منع هؤلاء الأشخاص من دخول منطقة شنغن".

وتم تجميد أموالهم ومواردهم الاقتصادية بالإضافة إلى ذلك، قرر الوزير تجميد أموال وأصول 20 منظمة و16 فردا مرتبطين بشكل رئيسي بالقطاع المالي الروسي.

ولفتت الوثيقة إلى أن من بين 16 فردا "15 مواطنا من روسيا وواحد بيلاروسي".

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