طقس السعودية| توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة والمدينة

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، أن تشهد كل من كلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة، بجانب عدد من المناطق الأخرى حيث من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، في الساعات القادمة.

طقس السعودية

وتعتبر تلك التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، بالمملكة العربية السعودية من أهم الموضوعات التي تكشف تفاصيل المتغيرات المناخية فى مختلف مناطق المملكة.

توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة والمدينة

وأفاد المركز الوطني للأرصاد بالمملكة في بيان له، أن هناك توقعات توضيح أن هناك هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على عدد من المناطق، وتكون هذه الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأكد المركز أنه من بين المناطق المتأثرة بتلك الحالة الجوية نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة. ومن المتوقع أن تصل تلك الحالة أيضًا إلى مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

وهناك نشاط للرياح المثيرة للاتربة بشكل سطحى على الحدود الشمالية وكذلك مناطق الجوف وتبوك وغيرها.

وتكون أجزاء من مناطق الحدود الشمالية بما فيها تبوك والجوف ذات انخفاض ملموس في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة ويعتبر هذا الانخفاض له تأثير ملحوظ على الأحوال الجوية في تلك المناطق.