“الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2023 برقم الجلوس واسم الطالب

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن الإجراءات اللازمة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج، وذلك لتسهيل عملية الاطلاع على النتيجة من قبل الطلاب وأولياء الأمور والتأكد منها، كما أكدت الوزارة أن النتيجة ستظهر على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي فقط، وأنه لا يوجد أي مواقع أخرى ستعلن عنها، ودعت الوزارة الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية.

أفاد مصدر في مديرية التربية والتعليم بسوهاج بأن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 من المقرر أن تُعلن في مطلع شهر يونيو المقبل، بعد اعتمادها رسميًا من قبل اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم.

وسيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج، وذلك باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم. كما ستُعلن النتيجة في المدارس عقب اعتمادها رسميًا، وستكون متاحة للطلاب أيضًا باستخدام الاسم الخاص بكل طالب.

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج للعام الدراسي الحالي عن طريق دخولهم على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2023

قامت كنترولات التصحيح التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بأعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، حيث بدأت هذه الأعمال يوم السبت الماضي. يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية عبر الرابط المخصص لذلك.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج قد أنهوا امتحاناتهم يوم الخميس الماضي، بأداء امتحانات مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة. وبلغت نسبة الحضور نحو 98% من إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والبالغ عددهم 86 ألفًا و350 طالبًا وطالبة، وتم إجراء الامتحانات داخل 467 لجنة امتحانية على مستوى 11 إدارة تعليمية، بدءًا من إدارة طما التعليمية شمال المحافظة وحتى إدارة البلينا التعليمية جنوب المحافظة.

تُعد نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2023 من بين أكثر العبارات بحثًا على محرك البحث جوجل، وهذا يعكس أهمية هذه الشهادة في حياة الطلاب ورغبتهم في تحقيق أفضل النتائج التي تؤهلهم للالتحاق بالثانوية العامة، يبلغ المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي في سوهاج 280 درجة، وقد تم قبول الطلاب بمرحلة الثانوي العام وفقًا لتنسيق العام الماضي في سوهاج من 235 درجة، وهي درجات التنسيق التي اعتمدها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وعلى الرغم من عدم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2023 للترم الثاني حتى الآن، فإن التصريحات الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج تؤكد استمرار عمليات التصحيح وكافة أعمال الكنترول في الوقت الحالي. وبمجرد الانتهاء من رصد الدرجات وإضافة درجات الترم الأول إلى درجات الترم الثاني، سيتم عرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها، ومن ثم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج قبل موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي تنطلق يوم 12 يونيو المقبل.

ويجدر بالذكر أن نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية يعتمد على جهودهم واجتهادهم في الدراسة، وعلى الدعم المستمر من أسرهم ومعلميهم. ونأمل أن يحقق الطلاب النجاح في هذه الشهادة ويتمكنوا من تحقيق أهدافهم التعليمية والمستقبلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2023

يترقب الطلاب والطالبات في محافظة سوهاج موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم، والتي يتم الإعلان عنها من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بعد اعتمادها من المحافظ اللواء طارق الفقي. ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

ستكون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2023 متاحة إلكترونيًا أولًا، ومن ثم ستتاح النتيجة داخل جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة في اليوم التالي للإعلان عنها، وذلك ليتمكن الطلاب من استخراج شهادة النجاح واستخدامها في تنسيق الثانوية العامة أو تنسيق الدبلومات الفنية.

لمن يرغب في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2023، عليهم الانتظار لإعلان ظهور النتيجة إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة أو موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج. ومن ثم يتوجه الطالب إلى المدرسة التابعة لها في اليوم التالي للبحث عن نتيجته بالاسم دون الحاجة لرقم الجلوس، وذلك ذلك عن طريق الكشوف المدرسية، أو من خلال ملفات Word أو Excel ستعدها مديرية التربية والتعليم وتنشرها على الصفحة الرسمية الخاصة بها على فيس بوك بعد اعتماد النتائج مباشرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2023 برقم الجلوس

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2023 برقم الجلوس، وهي الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لمعرفة درجاتهم ومجموعهم الكلي بعد إعلان النتيجة مباشرة، ويجب على الطلاب ترقب إعلان ظهور النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج.

تتكون محافظة سوهاج من 12 إدارة تعليمية، وعند الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2023، يجب على الطالب الدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ومن ثم اختيار إدارته التعليمية، وإدخال رقم جلوسه المكون من أربعة أرقام، ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في محافظة سوهاج بلغت 81%، وأن عدد الطلاب الذين حصلوا على مجموع 50% فأكثر وصل إلى نحو 69 ألفًا و559 طالبًا وطالبة، وبناء على ذلك، يجب على الطلاب الاستمرار في الاجتهاد والمثابرة في الدراسة، والحصول على الدعم اللازم من أسرهم ومعلميهم لتحقيق النجاح في حياتهم التعليمية والمستقبلية.

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها اضغط هنا

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