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تونس تفتح تحقيقات جديدة ضد شخصيات بارزة بتهمة التآمر على الدولة

تونس 365
بوابة الفجر

أعلنت المحامية نادية الشواشي اليوم الأربعاء، أن قاضيا تونسيا فتح تحقيقات جديدة تشمل شخصيات سياسية بارزة بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد والمديرة السابقة لمكتب الرئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض بشبهة التآمر على أمن الدولة.

وتأتي القضية بعد موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة خلال الأشهر القليلة الماضية هاجمها منتقدو سعيّد باعتبارها حملة سياسية تهدف لإسكات المعارضة، وهو ما ينفيه الرئيس.

وقالت المحامية نادية الشواشي لرويترز إن قائمة المشتبه فيهم في القضية تتضمن الغنوشي المسجون بالفعل ورئيس الوزراء السابق الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان سعيد.

وأضافت الشواشي أن القائمة تشمل أيضا محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس وعسكريا متقاعدا والصحفية شهرزاد عكاشة.

وأصدر القاضي أمس الثلاثاء قرارا بسجن الحمزاوي والعسكري المتقاعد، وفقا للشواشي، التي قالت إن قرار سجن موكلها الحمزاوي ظالم ولا يستند لأي أدلة.

وأضافت أنه سجن فقط بدعوى أنه على اتصال بنادية عكاشة مديرة ديوان سعيد السابقة والتي استقالت من منصبها، مشيرة إلى أن الحمزاوي وعكاشة كانا من ألد الأعداء وليس بينهما أي اتصال.

راشد الغنوشى حزب النهضة اعتقالات راشد الغنوش اعتقال تهمة أمن الدولة رويترز يوسف الشاهد
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