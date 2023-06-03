اليوم.. وزير الخارجية السوري يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

يصل فيصل المقداد وزير الخارجية السوري، اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، تمهيدًا إلي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية، مضيفًا أن المقداد سيبدأ برنامج زيارته، غدًا الأحد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إلى أن الزيارة تتضمن لقاء الوزير السوري بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ثم الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح أن الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق، ودور العراق في إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

كما سيناقش الوزيران أيضًا، "سُبل الدفع بالعلاقات لمديات تنسجم ومصالح الشعبين الجارين".