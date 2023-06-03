مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 3-06 في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي [ يلا شوت ]

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 3-06 في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي [ يلا شوت ] ، تشهد اليوم السبت مباراة كروية مهمة في إنجلترا، حيث يلتقي فريقا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. ويسعى "الشياطين الحمر" إلى الفوز باللقب لإنقاذ موسمهم، في حين يطمح "السيتي" إلى تحقيق الثنائية المحلية.

وعبر مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن تحضيرات فريقه للمباراة، وأكد أنهم ينظرون إلى المستقبل بتفاؤل وتركيز، حيث يسعون للفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا المقبل في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي.

في المقابل، صرح رفائيل فاران، لاعب فريق مانشستر يونايتد، بأنه لا يشعر بالخوف من المواجهة المرتقبة ضد النجم الصاعد إيرلينج هالاند، وأنه يستعد بجدية وتركيز كبير للمباراة، كما أشار فاران إلى أنه يحب تحدي نفسه في كل مباراة ويسعى لتقديم أفضل ما لديه لمساعدة فريقه على الفوز.

ومن المتوقع أن تكون المباراة شرسة ومثيرة، وستشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين اللذين يتمتعان بجماهيرية كبيرة حول العالم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء يوم السبت 3 يونيو، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

تنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر القنوات التالية:

beIN Sports 1 HD Premium

Sport TV1 Portugal

BBC One

ITV

Diema Sport 2 HD

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports 1 FR

STV HD (scotland)

Tivibu Spor 1 HD

SuperSport HD 2 alb

Ziggo Sport Select HD

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium

Spiler 1 TV

UTV HD (N.Ireland)

Setanta Sports Ukraine HD

معلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

يقوم المعلق عامر الخوذيري، بالتعليق على مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونضع بين ايديكم جميع القنوات الرياضية التي أعلنت نقل المباراة عبر الاقمار الصناعية ومنها القمر النايل سات والقمر استرا astra والقمر يوتلسات والهوتبيرد، وهى القنوات التالية:

قناة beIN Sports Premium 1 HD علي القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات

قناة Sport TV 1 Portugal HD علي القمر الصناعي هيسباسات 30W

قناة Sport 1 HD علي القمر الصناعي أموس 4.0W

قناة Premier Sport 1 Slovakia HD علي القمر الصناعي ثور 8.0 W

قناة Spíler 1 TV HD علي القمر الصناعي ثور 8.0 W

قناة Diema Sport 2 HD Bulgaria علي القمر الصناعي البلغاري 1.9 E

قناة Canal+ Sport 2 Poland HD علي القمر الصناعي هوت بيرد 13

قناة Setanta Sports Ukraine HD علي القمر الصناعي هوت بيرد 13

قناة Premier Sport 1 Slovakia HD علي القمر الصناعي يوتلسات 16°E

قناة SuperSport 2 Albania HD علي القمر الصناعي يوتلسات 16°E

قناة SportKlub 1 (croatia) HD علي القمر الصناعي يوتلسات 16°E

قناة SportKlub 1 (serbia) HD علي القمر الصناعي يوتلسات 16°E

قناة Canal+ France HD علي القمر الصناعي استرا 19.2°E

قناة Sky Sport 1 Germany HD علي القمر الصناعي استرا 19.2°E

قناة Sky Sport Austria 1 HD علي القمر الصناعي استرا 19.2°E

قناة DAZN 1 Espana HD علي القمر الصناعي استرا 19.2°E

قناة Ziggo Sport Select Netherlands HD علي القمر الصناعي استرا 23.5°E

قناة Diema Sport 2 HD Bulgaria علي القمر الصناعي هيلاس سات 39 E

قناة S Sport 1 Turkey HD علي القمر الصناعي تركسات 42.0°E

قناة Diema Sport 2 HD Bulgaria علي القمر الصناعي الاذري 46.0°E

قناة Ictimai TV علي القمر الصناعي الاذري 46.0°E

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد | اضغط هنـــــا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم مجانا

قناة S Sport 1 Turkey HD

Türksat 42.0°E -12188 V 27500

قناة Ictimai TV

AzerSpace 45.1°E -11175 H 27500

قناة Diema Sport 2 HD Bulgaria

AzerSpace 45.1°E -12600 V 30000

BulgariaSat 1.9°E -12418 H 30000

Hellas Sat 39.0°E -12137 V 30000

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم علي استرا astra

قناة DAZN 1 Espana HD

Astra 19.2°E – 10788 V 22000

Astra 19.2°E – 10729 H 22000

قناة Sky Sport 1 Germany HD

Astra 19.2°E – 12032 V 27500

Astra 19.2°E – 11914 H 27500

قناة Sky Sport Austria 1 HD

Astra 19.2°E – 11171 H 22000

قناة Canal+ Sport France HD

Astra 19.2°E – 12012 V 29700

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد | اضغط هنـــــا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم علي الهوت بيرد

قناة Canal+ Sport 2 Poland HD

Hotbird 13.0°E – 11278 V 27500

قناة Setanta Sports Ukraine HD

Hotbird 13.0°E – 10949 V 29900