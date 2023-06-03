وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى دكرنس للاطمئنان على انتظام سير العمل عقب الحريق

تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه الدكتور يوسف الزيني مدير إدارة دكرنس الصحية والدكتورة رباب الدمناوي، اليوم السبت مستشفى دكرنس العام، لمتابعة تداعيات الحريق الذى نشب أول أمس بمخزن الرواكد بالمستشفى.

واطمأن وكيل الوزارة، على الانتهاء من اجراءات ازالة آثار الحريق والحصر الخاص بالتلفيات مشددًا على متابعة صيانة كاميرات المراقبة وكذلك تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية.

كما ناقش مكين وقيادات وموظفى المستشفى بعض التحديات والمعوقات ومن ثم وجه باتخاذ بعض الاجراءات التي تحول دون تكرار تلك المشاكل.

وواصل وكيل الوزارة جولته داخل المستشفى بالمرور على الأقسام المختلفة للتأكد من انتظام سير العمل وعدم تأثر الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالحريق.