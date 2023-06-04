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سعر الريال السعودي.. بالتزامن مع انطلاق موسم الحج في البنوك والسوق السوداء

الاقتصاد
اسعار الريال السعودي
اسعار الريال السعودي بالبنوك وسوق السوداء

سجلت اسعار الريال السعودي استقرار بالبنوك اليوم الأحد بالتزامن مع انطلاق موسم الحج وتوافد الحجاج على شراء الريال للسفر للسعودية لتادية مناسك الحج، بينما واصل في السوق السوداء ارتفاعاته.

سعرالريال السعودي اليوم  الأحد 4 يونيو في البنوك المصرية:

الريال السعودي اليوم – في البنك الأهلي المصري:

  • سعر الشراء: 8.19 جنيه.
  • سعر البيع: 8.22 جنيه.

سعرالريال السعودي اليوم -  في بنك مصر:

  • سعر الشراء: 8.19 جنيه.
  • سعر البيع: 8.22 جنيه.

سعرالريال السعودي اليوم – في بنك الإسكندرية:

  • سعر الشراء: 8.21 جنبه.
  • سعر البيع: 8.25 جنيه.

سعرالريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة:

  • سعر الشراء: 8.19 جنيه.
  • سعر البيع: 8.25 جنيه.

سعرالريال السعودي في بنك ابوظبي الاسلامي:

  • سعر الشراء: 8.23 جنيه.
  • سعر البيع: 8.25 جنيه.

سعرالريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري:

  • سعر الشراء:8.13 جنيه.
  • سعر البيع: 8.24 جنيه.

سعرالريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في البنك المصري الخليجي:

  • سعر الشراء: 8.17 جنيه.
  • سعر البيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك المشرق :

  • سعر الشراء:8.13 جنيه.
  • سعر البيع:8.25 جنيه.

سعرالريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني:

  • سعر الشراء: 8.01 جنيه.
  • سعر البيع: 8.25 جنيه.

سعرالريال السعودي مقابل الجنيه  اليوم في- المصرف العربي الدولي '

  • سعر الشراء: 8.22جنبه.
  • سعر البيع: 8.24 جنيه.

سعرالريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة:

  • سعر الشراء: 8.03 جنيه.
  • سعر البيع:  8.24 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم بالسوق السوداء:

ارتفعت اسعار الريال السعودي بالسوق السوداء والصرفات  اعلي من البنوك مع زيادة المواطنين الاقبال على شراء  من السوق السوداء.

 

و وصل سعر الريال السعودي بالسوق السوداء إلى  10 جنيها مقارنة 8.21 جنيها في البنوك.

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