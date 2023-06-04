يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال افريقيا

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال افريقيا، تستعد جماهير النادي الأهلي لمتابعة مباراة الفريق ضد الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام يوم غد الأحد. ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، بعدما تأهل إلى النهائي للمرة الرابعة على التوالي في تاريخه، ويتطلع المارد الأحمر للثأر من الوداد، الذي خسر أمامه في نهائي البطولة الموسم الماضي، والحصول على اللقب الحادي عشر للنادي.

ويعتبر النادي الأهلي هو الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، ويسعى لتحقيق اللقب الحادي عشر في هذه المباراة المهمة.

وتبث قناة مفتوحة المباراة لملايين المشجعين حول العالم، ويتمنى الملايين من مشجعي النادي الأهلي الحصول على الفوز في هذه المباراة المهمة.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

وعن موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، يحل الوداد الرياضي ضيفًا ثقيلًا لمواجهة الأهلي غدًا الأحد الموافق 4 يونيو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دور أبطال إفريقيا، وستنطلق مباراة الأهلي ضد الوداد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والسعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب وتونس، الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، تنقل قنوات بين سبورت القطرية نهائي دوري أبطال إفريقيا على قناة بين سبورت 4، لذا سنقدم لكم ترددها على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة بين سبورت 4 التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي H الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد

نقدم لكم فيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد المغربي غدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - مروان عطية - حسين الشحات - بيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

تردد قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الوداد

تنقل قناة تايم سبورت الأرضية المفتوحة مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن ستنقل مباراة الذهاب فقط، لأن التليفزيون المصري يحق لها إذاعة المباريات التي تقام داخل مصر فقط على الإرسال الأرضي، وفيما يلي تردد وكيفية ضبط قناة تايم سبورت الأرضية.