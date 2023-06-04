ads

الرئيس التركي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في أنقرة

عربي ودولي
بوابة الفجر

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي يزور أنقرة حاليًا.
وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية، أن شهباز شريف أكد خلال اللقاء حرص باكستان على تعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا في المجالات كافة.
دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس السبت، المستثمرين الأتراك ورجال الأعمال لتوسيع نطاق استثماراتهم في المجالات المختلفة في باكستان.
وتحدث شريف مع وفد من مجموعة الاناضول التي تضم المدير التنفيذي لشركة كوكاكولا سي سي اي كريم يحيي وكبير المسؤولين الاستراتيجيين اتيلا يرليكايا ومدير السياسة العامة تايلان كوبان، حيث حثهم على ضخ الاستثمارات وتوفير الوظائف للمواطنين في باكستان.
وكان قد هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أردوغان، واصفا إياه على تويتر بأنه "عمود قوة للمسلمين المضطهدين" وكذلك "صوت متحمس لحقوقهم غير القابلة للتصرف".

المستثمرين رجب طيب أردوغان اردوغان استثمارات باكستان الرئيس التركى تعزيز العلاقات الثنائية رئيس الوزراء الباكستاني الباكستانية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستثمرين الأتراك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ظهـرت الآن.. حصرياً نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف الترم الثاني 2023 «بالاسم ورقم الجلوس» عبر بوابة الفجر وأسماء الأوئل

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية السويس 2023 [بوابة الفجر]

( حصري الآن ) .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بنى سويف الترم الثاني 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن رسميا.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة السويس 2023 الشهادة الإعدادية الترم الثاني

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني عبر بوابة الفجر .. بالاسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس أطلع الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2023 بالإسم

حصريا نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات عبر بوابة الفجر (ادخل هنا اعرف نتيجتك دلوقتي حالا)

بالاسم.. الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2023 الشهادة الإعدادية الترم الثاني عبر بوابة الفجر