الرئيس التركي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في أنقرة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي يزور أنقرة حاليًا.

وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية، أن شهباز شريف أكد خلال اللقاء حرص باكستان على تعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا في المجالات كافة.

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس السبت، المستثمرين الأتراك ورجال الأعمال لتوسيع نطاق استثماراتهم في المجالات المختلفة في باكستان.

وتحدث شريف مع وفد من مجموعة الاناضول التي تضم المدير التنفيذي لشركة كوكاكولا سي سي اي كريم يحيي وكبير المسؤولين الاستراتيجيين اتيلا يرليكايا ومدير السياسة العامة تايلان كوبان، حيث حثهم على ضخ الاستثمارات وتوفير الوظائف للمواطنين في باكستان.

وكان قد هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أردوغان، واصفا إياه على تويتر بأنه "عمود قوة للمسلمين المضطهدين" وكذلك "صوت متحمس لحقوقهم غير القابلة للتصرف".