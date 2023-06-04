بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا « يلا شوت »

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا « يلا شوت »، تقدم «بوابة الفجر الرياضي »خدمة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يترقب عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي المواجهة المثيرة التي ستجمع بين الأهلي المصري والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

يسعى الأهلي إلى استعادة اللقب المفقود والعودة إلى منصة التتويجات بعد غياب دام لأكثر من عامين، وذلك بتحقيق الفوز في المباراة الحاسمة التي تعد مصيرية للفريقين.

ويبحث الأهلي عن الفوز بنتيجة كبيرة لتسهيل مهمة الفريق في المباراة الإياب في كازابلانكا، وقد طالب المدير الفني مارسيل كولر اللاعبين بضرورة استغلال الفرص المتاحة والتسجيل مبكرًا، وعدم الاكتفاء بهدف وحيد، كما طالبهم بامتلاك الكرة والالتزام بالنواحي التكتيكية والخططية، وعدم ترك مساحات للخصم أو تمثيل خطورة على مرمى الفريق.

من جانبه، يسعى الوداد المغربي للخروج من المباراة بأقل نتيجة ممكنة على أمل تحقيق الفوز في مباراة العودة في كازابلانكا، وقد طالب المدير الفني سفين فاندنبروك اللاعبين بضرورة الالتزام بالجوانب الخططية وغلق المساحات واستغلال أنصاف الفرص المتاحة، وحذرهم من خطورة مهاجمي الأهلي وقدرتهم على المراوغة واستغلال الأخطاء والتسجيل من أنصاف الفرص، وهو ما يجعل المواجهة بين الفريقين مثيرة ومفتوحة على جميع الاحتمالات.

موعد مباراة الأهلي والوداد

تنطلق مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي في التاسعة مساء بإستاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا، مواجهة النادي الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي.

كما يمكن مشاهدة مباراة النهائي بين النادي الأهلي والوداد على قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة

حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي

وأسند مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم قيراط حكم للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

معلق مباراة الأهلي والوداد

وأسندت قنوات بي ان سبورت مباراة النادي الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للمعلق عصام الشوالي التعليق على أحداث المباراة.

مشوار الأهلي والوداد

انطلق مشوار النادي الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 بمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32، وتمكن الفريق المصري من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بتونس بنتيجة هدف دون رد، وتأكيد تفوقه في لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفي دور المجموعات، تعرض الأهلي لخسارة أولى له في البطولة، حيث خسر أمام فريق الهلال السوداني بنتيجة هدف دون رد، وتعادل ايجابيًا بنتيجة هدفين لمثلهما أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، وبعد ذلك حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على فريق القطن الكاميروني بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة أقيمت في القاهرة.

وفي المباراة التالية، تعرض الأهلي للهزيمة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين أمام صن داونز في مباراة صعبة في جنوب إفريقيا، قبل أن يتألق الفريق في المباراتين المقبلتين، حيث حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على القطن الكاميروني بأربعة أهداف نظيفة في مباراة أقيمت في الكاميرون، ثم تمكن من تحقيق فوز كبير على فريق الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبهذه النتائج، استطاع الأهلي تأهل إلى دور الثمانية للبطولة، ويسعى الفريق المصري لتحقيق اللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

في مشواره بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023، استهل نادي الوداد المغربي مشواره بالفوز على يونايتد النيجيري بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب من دور الـ32، وتمكن الفريق المغربي من تحقيق الفوز أيضًا في مباراة الإياب بنتيجة 6-0.

وفي دور المجموعات، افتتح الوداد مشواره بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى بهدف دون رد، ولكنه خسر في الجولة الثانية من شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة هدف نظيف. وفي الجولة الثالثة، تمكن الوداد من تحقيق فوزٍ صعب على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة هدف نظيف، وكرر الفوز عليه في الجولة الرابعة بنتيجة 2-0. وانتهت الجولة الخامسة بالتعادل السلبي بين الوداد وفيتا كلوب، وفي الجولة الأخيرة حقق الوداد الفوز على شبيبة القبائل بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي دور الـ8، تخطى الوداد فريق سيمبا التنزاني بركلات الترجيح (4-3)، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الوداد بهدف دون رد، وفي مباراة العودة استطاع سيمبا الفوز بنفس النتيجة.

وفي نصف النهائي، تأهل الوداد على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب مركب الخامس في المغرب، وفي مباراة الإياب التي أقيمت في جنوب إفريقيا، تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

ومن جانبه، تأهل النادي الأهلي إلى الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق المصري بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وفي نصف النهائي، تأهل الأهلي على حساب الترجي التونسي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 4-0، حيث فاز الأهلي بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، وعادالفريق المصري وكرر الفوز بنتيجة هدف نظيف في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

يذكر أن الوداد المغربي قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في تاريخه، الأول في عام 1992 والثاني في عام 2017، بينما فاز النادي الأهلي المصري باللقب 10 مرات، آخرها كان في عام 2020. وستكون مواجهة النهائي بين الوداد والأهلي إحدى أشد المواجهات إثارة في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز باللقب وإضافته إلى قائمة الألقاب السابقة التي حققوها في المسابقة.