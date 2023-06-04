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رئيس الحكومة العراقية يتلقى دعوة من الرئيس السوري لزيارة دمشق

عربي ودولي
بوابة الفجر

كشف بيان عراقي حكومي اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى دعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق.

وأشار السوداني خلال أستقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي يزور العراق حاليا، إلى "أهمية وحدة الأراضي السورية بالنسبة للعراق، وترابط الأمن الوطني العراقي بأمن سورية"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وجدد " إستعداد العراق التامّ لمساعدة الشعب السوري في تجاوز معاناته وأزماته".

ومن جانبه،أعرب المقداد عن "دعم بلاده خطوات العراق، ودوره المحوري في المنطقة، وجهوده لتوطيد العلاقة بين الأشقاء العرب وبين دول المنطقة".

وأكد "الرغبة في العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل المعلومات في ما يتعلق بمكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، ورعاية ملف اللاجئين".

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