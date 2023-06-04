رابط مباشر URL الآن مشاهدة مباراة الأهلي والوداد الرياضي بث مباشر اليوم 4-6-2023 يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد الرياضي بث مباشر اليوم 4-6-2023 يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

الآن مشاهدة مباراة الأهلي والوداد الرياضي بث مباشر اليوم 4-6-2023 يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا ، مشاهدة مباراة الأهلي ضد الوداد الرياضي بث مباشر اليوم الأحد Al Ahly Vs Wydad Ac يلا لايف في اطار مباريات الذهاب في الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا لهذا العام 2023، ومن المفترض ان يتقابل فريق الأهلي مع نظيرة فريق الوداد الرياضي علي أرضية ملعب الطرف الأول النادي الأهلي وهو استاد القاهرة الدولي الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، نادي الوداد فريق قوي ولدية العديد من المميزات التي تجعله قادر علي اقتناص البطولة من النادي الاهلي ولكن القلعة الحمراء أيضًا لها كاينها الخاص في القارة الافريقية وعلي اتم الاستعداد لمواجعة نادي الوداد، وسوف تبدأ اليوم مباراة الرجاء الرياضي والأهلي علي قناة beIN Sport 4HD مع المعلق عصام الشوالي في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت العاصمة الرباط والساعه التاسعة مساءًا بتوقيت القاهره ومكة المكرمة علي يلا شوت.

مباراة الأهلي والوداد اليوم

فريق الأهلي هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الذهاب في الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا أمام نظيرة نادي الوداد الرياضي، النادي الأهلي استطاع التأهل إلى هذا الدور وذلك علي حساب نظيرة نادي الترجي التونسي وذلك عندما التقي معه في الدور نصف النهائي واستطاع التغلب علية في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة وتغلب علية أيضًا في مباراة الاياب بهدف مقابل لا شئ، واقصي النادي الأهلي أيضًا نادي الرجاء في مباريات الدور ربع النهائي حيث تغلب علية في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وتعادل معه سلبياُ في مباراة الاياب، النادي الأهلي المصري لعب ست مباريات خلال دور المجموعات واستطاع تحقيق الانتصار في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراة وخسر منهم مباريات وتمكن من تلك المنافسات الوصول إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر من النقاط، النادي الاهلي يدخل لقاء اليوم وهو علي اتم الاستعداد لمواجهة نادي الوداد الرياضي وذلك بعد ان قضي معسكرًا للاستعداد للمباراة ومحاولة اقتناص اللقب من الوداد.

مباراة الوداد الرياضي والأهلي اليوم

وعلي النظير الاخر فريق الوداد الرياضي هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار جولات الذهاب في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا أمام الطرف الأول نظيرة نادي الأهلي، فريق الوداد الرياضي صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب المجموعة الاولي في دوري أبطال إفريقيا وذلك برصيد ثلاث عشر من النقاط وذلك لأنتصارة في أربعة مباريات وتعادلة في مباراة وخسارتة أيضًا مباراة خلال مشوارة في دور المجموعات، نادي الوداد هو الاخر استطاع التأهل إلى هذا الدور عل حساب نظيرة الجنوب افريقي صن داونز وذلك عندما التقي أمامة في مباريات الدور نصف النهائي وتعادل معه سلبيًا في مباراة الذهاب وأيضًا تعادل ايجابيًا في مباراة الاياب وفاز الوداد الرياضي بأهداف في أرض الخصم، الوداد الرياضي يدخل لقاء اليوم وهو في كامل استعدادة للقاء النادي الأهلي المصري في مباراة الذهاب في الجولة النهائية من منافسات دوري أبطال إفريقيا ويأمل في تحقيق الانتصار أو التعادل معه علي أرضية ملعب خصمة الأهلي ومحاولة الوصول إلى اللقب هو الاخر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد اليوم | اضغط هنـــا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والسعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. ويتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا المرموق.