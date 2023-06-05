أول تعليق من موسكو على قرارات أوبك بلس

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الاثنين إن تحالف أوبك+ لأكبر الدول المنتجة للنفط كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وذلك بعد يوم من اجتماع دول التحالف.

ويضخ تحالف أوبك+ نحو 40 بالمئة من الخام العالمي وقرر تخفيض الانتاج بواقع 3.66 مليون برميل يوميا بما يمثل 3.6 بالمئة من حجم الطلب العالمي.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي يومي عبر الهاتف "روسيا الاتحادية عضو في التفاهم المشترك (أوبك+). تواصل صيغة أوبك+ عملها وهناك اتفاقيات مشتركة سيلتزم بها الجميع بالطبع".

وأضاف "بالطبع، تحتفظ هذه الصيغة بأهميتها وثقلها لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية".

وقرر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، يوم الأحد بعد محادثات استمرت سبع ساعات خفضا إضافيا يبلغ 1.4 مليون برميل يوميا لأهداف الإنتاج الإجمالية اعتبارا من عام 2024.

وستخفض السعودية إنتاجها بشكل كبير اعتبارا من يوليو تموز بالإضافة إلى الخفض الأوسع نطاقا المتفق عليه في أوبك+ للحد من المعروض حتى عام 2024، إذ تسعى المجموعة لتعزيز أسعار النفط المتراجعة.