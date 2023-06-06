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غلاء المعيشة في فلسطين.. الأسباب والفرق بين القدس المحتلة والضفة

تقارير وحوارات
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعًا نسبته 0.63% مقارنة مع شهر مارس 2023، نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.65%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.62%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.58%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.72%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 5.95%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.73%.

وكان لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الأثر الأكبر في ارتفاع هذا المؤشر اذ ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 19 شيكل/كغم، ولحم العجل 53 شيكل/كغم، ولحم الغنم 88 شيكل/كغم، والبطاطا 3 شيكل/كغم، والافوكادو 9 شيكل/كغم، والفراولة 12 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر السلع الآتية لتصل بالمتوسط إلى ؛ البيض 19 شيكل/2كغم، والبصل 4 شيكل/كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أبريل 2023 مع شهر أبريل 2022 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.86% (بواقع 4.61% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.24% في القدس).

فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية، ارتفاعًا نسبته 0.75% خلال شهر أبريل 2023 مقارنة مع شهر مارس 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 14.38%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.92%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.61%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 8.31%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.20%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.80%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 1.39%، وأسعار الغاز بمقدار 1.34%، وأسعار الكهرباء بمقدار 1.01%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 20 شيكل/كغم، ولحم العجل 53 شيكل/كغم، ولحم الغنم 87 شيكل/كغم، والافوكادو 11 شيكل/كغم، والفراولة 13 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر السلع الآتية لتصل بالمتوسط إلى ؛ البيض 20 شيكل/2كغم، والسولار 6.02 شيكل/لتر، والبصل 6 شيكل/كغم، والفاصولياء الخضراء العريضة 12 شيكل/كغم، وباذنجان عجمي 4 شيكل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 5 شيكل/كغم، واسطوانة الغاز 74 شيكل/12كغم. 

وبالنسبة للقُدس المُحتلة، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعًا نسبته 0.56% خلال شهر أبريل 2023 مقارنة مع شهر مارس 2023، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 15.32%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.59%، وأسعار البطاطا بنسبة 4.66%، وأسعار البيض بنسبة 3.93%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.64%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.97%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعًا في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية والباذنجان والزهرة والملفوف 8 شيكل/كغم لكل منها، والبرتقال والبطاطا 5 شيكل/كغم لكل منهما، والاجاص 12 شيكل/كغم، والافوكادو والفراولة 10 شيكل/كغم لكل منهما، والبيض 33 شيكل/2كغم، والدجاج 23 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البصل ليصل إلى 6 شيكل/كغم.

فلسطين القدس الضفة أزمة غلاء المعيشة اﻻسعار
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