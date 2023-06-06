وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره القبرصي في جدة

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس، في جدة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك في العديد من الموضوعات التي تهم البلدين والشعبين الصديقين.

كما تناول الجانبان وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص خالد بن محمد الشريف.