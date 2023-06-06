انتخاب الجزائر و4 دول لعضوية مجلس الأمن لمدة عامين

عربي ودولي
بوابة الفجر

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، كلًا من الجزائر، وجيانا، وسيراليون، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية، لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، تبدأ أول يناير 2024، بينما أخفقت روسيا البيضاء، المتحالفة مع روسيا في الحصول على مقعد.

وجرى انتخاب الجزائر، وجيانا وسيراليون، وكوريا الجنوبية، دون معارضة لعضوية المجلس المكون من 15 عضوًا والمكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وفي المنافسة الوحيدة تفوقت سلوفينيا على روسيا البيضاء، وستحل الدول الخمس المنتخبة محل: ألبانيا، والبرازيل، والجابون، وغانا، والإمارات العربية المتحدة.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة المخولة باتخاذ قرارات ملزمة قانونًا مثل فرض عقوبات والسماح باستخدام القوة. ويضم المجلس 5 دول تتمتع بالعضوية الدائمة، وحق النقض (الفيتو)، هي: بريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة.

وضمانًا للتمثيل الجغرافي، يتم تخصيص المقاعد غير الدائمة للمجموعات الإقليمية، وحتى لو انتُخب المرشحون دون معارضة في مجموعتهم، يتعين عليهم نيل تأييد أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

وحصلت جيانا على 191 صوتًا، وسيراليون 188صوتًا، والجزائر 184 صوتًا، وكوريا الجنوبية 180 صوتًا، فيما حصلت سلوفينيا على 153 صوتًا لتفوز على روسيا البيضاء التي حصلت على 38 صوتًا.

وكانت روسيا البيضاء مرشحة دون معارضة، منذ العام 2007، لمقعد شرق أوروبا لعامي 2024/25، ودخلت سلوفينيا السباق في ديسمبر 2021.

مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي روسيا البيضاء حق النقض الأمم المتحدة الجابون الجمعية العامة للأمم المتحدة فرض عقوبات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

( رسميا الآن ) أسماء الأوائل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم [ gharbeia.gov ]

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية عبر البوابة الالكترونية [ gharbeia.gov ]

(ظهرت الآن ) رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 الصف الثالث الاعدادي عبر بوابة الفجر بالاسم ورقم الجلوس كشوف الأوائل

( ظهورت الآن ) رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية عبر بوابة الفجر.. برقم الجلوس حصرياً كشوف الأوائل

بالاسم ورقم الجلوس الآن بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023الترم الثاني عبر [بوابة الفجر]

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2023 الشهادة الإعدادية عبر بوابة الفجر

لـينك بوابة الغربية: ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية | لينك نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربية الترم الثاني كشوف الأوائل

البوابة الإلكترونية: ظهور الان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية نتيجة 3 إعدادي الغربية برقم الجلوس والاسم [ gharbeia.gov ] أسماء الأوائل