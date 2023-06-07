ads

"الأرصاد" تحذر من العاصفة الجديدة اليوم.. ما القصة؟

أخبار مصر
عاصفة ترابية - أرشيفية
عاصفة ترابية - أرشيفية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لـ موجة جديدة من العاصفة الترابية، ولكن العاصفة التي تبدأ اليوم الأربعاء ستكون أقل من التى حدثت في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن ذروة الارتفاع فى حرارة الجو ستكون يوم الخميس، ولذلك على مرضى الحساسية تجنب الخروج، دون كمامة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع انخفاض مدى الرؤية يوم الخميس المقبل، وسيكون هناك سحب ورياح، وأمطار خفيفة، وأن الأمطار لن تتسبب فى هدوء الرياح.

ولفتت إلى أن الموجة الجديدة ستنتهي يوم الجمعة، ولكن التقلبات ستكون الأربعاء والخميس، وسيكون هناك هدوء من يوم الجمعة.

وكشفت أن درجة الحرارة ستكون يوم الخميس 39، وأن درجة الحرارة تكون من الظل، ولكن عند قياس درجة الحرارة من الجو تكون أعلي، وأن الأرصاد أذا قالت إن درجة اليوم 39 فالمواطن يضيف عليها 4 درجات إذا خرج في الشارع.

عاصفة ترابية درجات الحرارة حالة الطقس أحوال الطقس حالة الجو عاصفة هيئة الأرصاد
Elfagr.org

الأكثر قراءة

( رسميا الآن ) أسماء الأوائل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم [ gharbeia.gov ]

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية عبر البوابة الالكترونية [ gharbeia.gov ]

بالاسم ورقم الجلوس الآن بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023الترم الثاني عبر [بوابة الفجر]

بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2023 الشهادة الإعدادية عبر بوابة الفجر

(ظهرت الآن ) رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 الصف الثالث الاعدادي عبر بوابة الفجر بالاسم ورقم الجلوس كشوف الأوائل

( ظهورت الآن ) رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية عبر بوابة الفجر.. برقم الجلوس حصرياً كشوف الأوائل

لـينك بوابة الغربية: ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية | لينك نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربية الترم الثاني كشوف الأوائل

الآن الناجح يرفع ايده.. ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2023 الشهادة الإعدادية الترم الثاني عبر بوابة الفجر مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية