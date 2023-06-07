الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية (رابط مباشر)

نتيجتك الآن.. ظهور لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس البوابة الإلكترونية [ qaliobia.gov ] ، اعتمد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 80.67% كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89%، بحضور الأستاذة/ سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والأستاذ/ إسلام عبدالفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 80.67 % كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89%، وذلك بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبها أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 78036 طالبًا وطالبة.

وفي وقت سابق، عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 / 2023، والتي تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 وتنتهي في 15 يوليو المقبل.

ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات من خلال سرعة الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات، وتجهيز المراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية خلال الساعات القليلة القادمة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية من خلال البوابة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، من خلال الرابط التالى: نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

- الدخول على الرابط التالى: نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- أو كتابة اسم الطالب.

- الضغط على عرض النتيجة.

- ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب.

خطوات تقديم التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يقوم ولى الأمر بالتوجه إلى المديرية التعليمية ومن ثم القيام بالتالى:

- تحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

- تقديم طلب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- سداد الرسوم المقررة.

- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب.

- الحصول على إيصال السداد.

- تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب.

- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.