[رسمياً] الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية ٢٠٢٣ الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم

[رسميًا PDF] الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية ٢٠٢٣ الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم ، وتقدم محافظ القليوبية في بيان أصدره اليوم الأربعاء بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة .

يقدم بوابة الفجر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح بلغت 80.67%. ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء فترة التصحيح والتقييم للاختبارات، ويعكس جهود الطلاب والمعلمين والجهات المعنية بتوفير بيئة دراسية مناسبة وداعمة للتعليم. ونتمنى للطلاب في محافظة القليوبية النجاح والتوفيق في مرحلتهم الدراسية المقبلة.

بعد فترة طويلة من الانتظار، يمكن الآن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية لعام 2023 برقم الجلوس، وذلك من خلال الدخول إلى موقع "بوابة الفجر" أو عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من الانتظار والترقب، حيث يمكن للطلاب الآن معرفة نتائجهم واتخاذ القرارات اللازمة بشأن مستقبلهم التعليمي. ونأمل أن تكون النتائج عادلة وشفافة، وأن تلبي توقعات الجميع، وتساعد الطلاب على التخطيط للمرحلة المقبلة من حياتهم الدراسية بنجاح.

ناشدت صفحة محافظة القليوبية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الطلاب وأولياء الأمور بمتابعتها، حيث ستعلن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو. وتوفر الصفحة رابطًا مباشرًا للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، كما تقدم تفاصيل حول نسب النجاح وموعد الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي من المدارس. ويعكس هذا الإعلان جهود الطلاب والمعلمين والجهات المعنية بتوفير بيئة دراسية مناسبة وداعمة للتعليم، ونتمنى للطلاب في محافظة القليوبية النجاح والتوفيق في مرحلتهم الدراسية المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس على القاهرة 24

يقدم بوابة الفجر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 برقم الجلوس، حيث على الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على ملعب النتيجة بصيغة PDF، ثم الضغط على ctrl وحرف f باللوحة المفاتيح، ثم كتابة رقم الجلوس وستظهر نتيجة الطاب فورًا بدرجات كل مادة من مواد الفصل الدارسي الثاني والمجموع الكلي.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 القليوبية عبر البوابة الإلكترونية

ومن المتوقع أن يتم إدراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية، للاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

الدخول على لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 القليوبية من هنــــــــــــــــــــا .

. ثم اختيار أيقونة نتائج الشهادة الإعدادية من الخدمات.

كتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

تفاصيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023

وعن تفاصيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023، جاءت نسب النجاح كالآتي:

نسبة النجاح العامة: 80.67%.

نسبة نجاح الإعدادية المهنية: 89%.

وهنأ عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية الطلاب والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، كما قدم الشكر لمديرية التربية والتعليم بالمحافظ وهيئة التدريس والعاملين بها، على مجهوداتهم المتميزة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن القليوبية لخفض الكثافة الطلاب والحد من الفترات لتقديم خدمة تعليمية متميزة، وكذلك الاهتمام بالأنشطة المدرسية وتشجيع الطلاب المبتكرين والموهوبين، وقالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات 98.556 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 78.036 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية بالاسم فقط

وستدرج نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية بالاسم فقط مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بالاسم فقط أو برقم الجلوس وبشكل مجاني، وستكون شاملة درجات المستوى الرفيع.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية

درجة امتحان مادة اللغة العربية من 60 درجة. مادة الرياضة من 60 درجة درجة امتحان مادة الدراسات من 40 درجة. درجة امتحان مادة العلوم من 40 درجة. المجموع الكلي لها 280 درجة.

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