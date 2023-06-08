رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنوفية الترم الثاني .. رسميًا الآن ظهرت برقم الجلوس

كثر البحث من قبل الطلاب عن محافظه المنوفية، محافظة المنوفية، المنوفية، نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي المنوفية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه المنوفية، الشهاده الاعداديه محافظه المنوفية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية، نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، أُصبحت نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة المنوفية، التي تُعلن بالاسم ورقم الجلوس، محل اهتمام كافة الأسر في المحافظة، ينتظر الجميع بفارغ الصبر إعلان النتائج بعد انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات نهاية العام الدراسي، تأتي نتيجة الشهادة الإعدادية في مقدمة المراحل التعليمية الحاسمة في حياة الطالب، إذ تحدد المجموع الذي يحصل عليه الطالب في هذه الشهادة المرحلة التعليمية التي سينضم إليها، سواء كانت في التعليم الثانوي العام أو التعليم الفني بأنواعه، ونحن على موقعنا الإلكتروني نقدم لكم موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية.

الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

يسر مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2023، بعد اعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتم رفع النتائج إلكترونيًا على المواقع الرسمية المحددة في نفس اليوم، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر، وبناءً على ذلك، يسرنا أن نعلن انتهاء أعمال تصحيح نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وتصحيح ورصد درجات الطلاب بدقة وعناية، استعدادًا لإعتمادها والإعلان الرسمي عنها في نفس اليوم، ويؤكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الدكتور محمود شاهين على جهود اللجان المشرفة والمصححين الذين عملوا بجدية وإخلاص لضمان الدقة والعدالة في تصحيح الامتحانات.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ينتظر أولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة المنوفية، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة بعد اعتمادها من قبل المحافظ، تعد هذه النتيجة من أهم الأحداث التعليمية في حياة الطلاب، حيث تحدد المرحلة التعليمية التي سينتقل إليها الطالب، وتتيح له الفرصة للاختيار بين التعليم الثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه. ونحن على أتم الاستعداد لنشر هذه النتيجة بمجرد إعلانها من المصدر الرسمي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

كما يوفر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية كشوف نتائج الإعدادية 2023، لكي يتم الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، وللحصول على النتيجة اتبع الخطوات التاليــــــة:

الدخول على البوابة الإلكترونية محافظة المنوفية.

واختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

وكتابة رقم جلوس الطالب في الحقل الفارغ.

بيما يتم الضغط على (عرض النتيجة).

انتظر قليلًا لحين تحميل درجات الطالب التي تظهر فور اعتمادها.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 المنوفية

بينما تحرص مديرية التربية والتعليم على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وكافة الإجراءات المتعلقة بها.

بسبب تزايد عمليات البحث حول موعد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية.

كما من المتوقع ظهورها يوم الخميس القادم الموافق 8 يونيو 2023.

خطوات تقديم التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وقد أعلنت مديريات التربية والتعليم عن فتح باب تقديم طلبات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وحددت أنه على ولى الأمر التوجه إلى المديرية التعليمية ومن ثم القيام بالتالى:

- تحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

- تقديم طلب التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- سداد الرسوم المقررة.

- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب.

- الحصول على إيصال السداد.

- تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب.

- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.