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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس بعد تراجع سعر الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الخميس مدعومة بتراجع سعر الدولار، ولكن المعدن الأصفر حوم بالقرب من المستويات المتدنية التي سجلها في الجلسة السابقة فيما يترقب المستثمرون مؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعدما رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1946.47 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجع واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1961.00 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.53 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1020.13 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1394.91 دولار.

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