ads

لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ..

محافظ البحر الأحمر يقرر إغلاق المنطقة الممتدة من الجونة حتى خليج أبوسومة جنوبا

محافظات
البحر الأحمر
البحر الأحمر

قرر محافظ البحر الأحمر اعتبارا من ٩ يونيو، غلق المنطقة الممتدة من منطقة الجونة شمالا حتى خليج أبو سومة جنوبا، لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية ( الصيد،  الغوص، التدريب على الغوص، السنوركل، الألعاب المائية،  الباراشوت،  الكايت سيرف،.....) لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ وحتى 11/6/2023، وتقوم جميع الفنادق والقرى على طول ساحل محافظة البحر الأحمر بتعيين العدد الكافي من المنقذين المؤهلين والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لذلك.

كما شمل القرار  استمرار حظر كافة أنشطة الصيد بطول ساحل محافظة البحر الأحمر خلال فترة منع الصيد المحددة بالقرار الصادر عن رئيس هيئة الثروة السمكية، ويضم المنع كافة أنواع الصيد الترفيهي التي تقوم بها (مراكب النزهة، الركوبة بالأجر، الخاصة) داخل مدينة الغردقة، وباقي المدن جنوبا بدءا من 15/6/2023،

وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجميع الجهات الاختصاص.

البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر منطقة مدن سير الماء قرار خاص مكي هيئة الثروة السمكية محافظة البحر الأحمر السمك عمليات الأخت الغوص شواطئ محافظة الركوب
Elfagr.org

مواد متعلقة

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر

الأكثر قراءة

[رسميًا] بـالرابط الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية ٢٠٢٣ الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم

الناجح يرفع ايده ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر [natiga.azhar]

حصريا.. ظـهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر رسمياً [ monufia.gov ]

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني عبر بوابة الفجر .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجتك الآن.. كشوف الأوائل رسميًا ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس البوابة الإلكترونية [ qaliobia.gov ]

بالاسم ورقم الجلوس الآن بوابة التعليم الأساسي.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023الترم الثاني عبر [بوابة الفجر] و[ monufia ]

ظـهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة أسيوط 2023 بالاسم ورقم الجلوس