محافظ البحر الأحمر يقرر إغلاق المنطقة الممتدة من الجونة حتى خليج أبوسومة جنوبا

لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ..

قرر محافظ البحر الأحمر اعتبارا من ٩ يونيو، غلق المنطقة الممتدة من منطقة الجونة شمالا حتى خليج أبو سومة جنوبا، لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية ( الصيد، الغوص، التدريب على الغوص، السنوركل، الألعاب المائية، الباراشوت، الكايت سيرف،.....) لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ وحتى 11/6/2023، وتقوم جميع الفنادق والقرى على طول ساحل محافظة البحر الأحمر بتعيين العدد الكافي من المنقذين المؤهلين والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لذلك.

كما شمل القرار استمرار حظر كافة أنشطة الصيد بطول ساحل محافظة البحر الأحمر خلال فترة منع الصيد المحددة بالقرار الصادر عن رئيس هيئة الثروة السمكية، ويضم المنع كافة أنواع الصيد الترفيهي التي تقوم بها (مراكب النزهة، الركوبة بالأجر، الخاصة) داخل مدينة الغردقة، وباقي المدن جنوبا بدءا من 15/6/2023،

وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجميع الجهات الاختصاص.