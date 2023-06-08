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لفحصها معمليا.. نقل سمكة القرش المتسببة في حادث الغردقة لمعهد علوم البحار

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سمكة قرش
سمكة قرش

استقبل، مساء اليوم الخميس،  معهد علوم البحار بالغردقة، سمكة القرش المتسببة في حادث الهجوم على أحد رواد الشواطئ بالغردقة، بعد أن تم صيدها.

ومن المقرر أن يقوم فريق العمل المختص بوزارة البيئة والمحميات ومعهد علوم البحار بالفحص المعملي للسمكة، واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الهجوم.

جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد وجهت فريق العمل المختص بإدارة حادث هجوم سمكة القرش على أحد رواد شواطئ الغردقة، بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالميا لتحقيق أقصى درجات تحقيق السلامة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر، واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة أخرى.

وفى ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث وحقيقة وقوع حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقا، قام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة في الحادث لفحصها والوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم وبيان ما إذا كانت هي نفس السمكة التي تسببت في الحوادث السابقة.

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