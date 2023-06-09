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الخارجية الروسية تستدعي السفير الياباني لدى موسكو

عربي ودولي
بوابة الفجر

قررت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، استدعاء تويوهيسا كوزوكي السفير الياباني في موسكو، في ضوء قرار طوكيو بشأن بدء تسليم المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وجاء في بيان صادرعن وزارة الخارجية الروسية "في 9 يونيو الجاري، استدعى نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، السفير الياباني لدى موسكو، تويوهيسا كوزوكي، إلى الوزارة على خلفية قرار الحكومة اليابانية بشأن بدء تسليم المعدات العسكرية (المركبات المدرعة التابعة لقوات الدفاع الذاتي) إلى أوكرانيا".

وأضاف البيان "قيل للجانب الياباني إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد الأعمال القتالية وزيادة أخرى في عدد الخسائر البشرية في نظام كييف. وتم التأكيد على أن إدارة رئيس الوزراء (الياباني) فوميو كيشيدا ينبغي أن تكون بذلك مستعدة لتقاسم مسؤوليته عن مقتل السكان المدنيين بما في ذلك في المناطق الحدودية لروسيا، نتيجة للأعمال الإجرامية للإرهابيين الأوكرانيين الذين يستخدمون بنشاط المعدات العسكرية المقدمة إلى كييف".

وتابع أن "طوكيو من خلال هذا القرار تدفع العلاقات الثنائية أعمق إلى طريق مسدود خطير. ولا يمكن أن تبقى مثل هذه الأعمال دون عواقب وخيمة".

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