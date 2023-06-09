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اليوم.. البرلمان العراقي يستكمل التصويت على قانون الموازنة

عربي ودولي
بوابة الفجر

يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، جلسةً خاصة لاستكمال التصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2023، وذلك بعد خلافات سياسيةٍ عرقلت التصويتَ لأشهر عدة.

وكان البرلمان قد مرّر خلال جلستِه أمس ستةَ موادَ فقط من موازنة عامة للبلاد ثلاثية للسنوات المالية المقبلة للمرة الأولى في تاريخها.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، إن “مجلس النواب صوت على المادة الأولى من الموازنة، فيما تم تأجيل المادة الثانية، والتصويت على المادة الثالثة”، مبينًا أنه “تم حذف المادة الرابعة من قانون الموازنة”.

وأضاف البيان أنه “تم التصويت على المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من قانون الموازنة، فيما تم رفع الجلسة إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد أقر في الثالث عشر من مارس الماضي، أضخم موازنةٍ مالية في تاريخ البلاد بلغت نحو 152 مليارًا و200 مليون دولار.

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