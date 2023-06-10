تركيا تفتح تحقيقًا للوقوف على أسباب انفجار مصنع للصواريخ في أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن تشكيل فريقا للتحقيق الإداري والعدلي بشأن حادث انفجار بمصنع للقذائف الصاروخية والمتفجرات بالعاصمة أنقرة، أسفر عن مقتل 5 عمال على الأقل.

وأضافت الدفاع التركية، في بيان لها، أن الانفجارا وقع في مصنع القذائف الصاروخية والمتفجرات التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE) ​​​​​​​في قضاء مدينة ألما داغ في مدينة أنقرة.

وأكدت الوزارة، أن الانفجار أدى إلى مقتل 5 عمال، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل بعض الجرحى إلى المستشفى، وإن حالة بعضهم حرجة.

وبدوره، قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن التحقيقات في الانفجار قد بدأت وتقديرات أولية تشير إلى أن سببه تفاعلات كيميائية.

ومن جهته، أكد واصب شاهين، والي أنقرة، أن المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الانفجار في مصنع للقذائف الصاروخية والمتفجرات بالعاصمة أنقرة، ناتج عن تفاعل مواد كيميائية في المصنع.