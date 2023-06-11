مشاهدة مباراة الوداد الرياضي والأهلي بث مباشر على beIN SPORTS

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد اليوم عبر موقع الفجر، تشهد محركات البحث في الإنترنت ارتفاعًا ملحوظًا من عشاق نادي الأهلي المصري، اليوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يونيو 2023، حيث يبحثون عن القنوات المفتوحة المجانية التي ستبث مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بث مباشر، والتي ستقام في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وتتزامن هذه البحوث مع اقتراب موعد المباراة المرتقبة، والتي ستجمع بين الأهلي والوداد المغربي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، وتحديدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة المغربية.

ومن المعروف أن النادي الأهلي المصري هو أحد أكثر الأندية العريقة والناجحة في القارة الإفريقية، ويسعى اليوم للتتويج باللقب الثامن له في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تأهل للنهائي بعد فوزه بمجموع المباراتين على فريق الترجي التونسي.

من جهته، يسعى فريق الوداد المغربي للحصول على اللقب الثاني له في تاريخه، بعدما تأهل للمباراة النهائية عقب تخطي فريق صن داونز الجنوب الإفريقي في المربع الذهبي.

توقيت مباراة الأهلي ضد الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يعتبر موعد مباراة الأهلي ضد الوداد في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا من الجمل التى يبحث عنها المهتمون بمباراة الأهلي والوداد، ويلتقي الأهلي ضد الوداد المغربي الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد المغربي الليلة

كما اعتاد الجمهور المصري، فإن القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ستكون قناة بي إن سبورتس التى تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا في مصر ومنطقة الشرق الأوسط

معلق مباراة الأهلي ضد الوداد الليلة في دوري الأبطال

يهتم الكثيرون بمعرفة من هو معلق مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي الليلة الأحد في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأعلنت إدارة قناة بي إن سبورتس أن رؤوف خليف سيكون معلق مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ملعب مباراة الأهلي والوداد الليلة في نهائي دوري الأبطال

سيكون ملعب مباراة الأهلي والوداد الليلة في نهائي دوري أبطال إفريقيا هو ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، وكانت مباراة الذهاب في النهائي بين الأهلي والوداد قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وهي المباراة التى استضافها ستاد القاهرة الدولي.

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تشكيل مباراة الأهلي والوداد المتوقع

نستعرض معكم في الجدول التالي تشكيل مباراة الأهلي والوداد المتوقع في مواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

تشكيل الأهلي المتوقع حراسة المرمى المدافعون لاعبو الوسط المهاجمون محمد الشناوي علي معلول ياسر إبراهيم محمد عبدالمنعم محمد هاني حمدي فتحي مروان عطية أليو ديانج حسين الشحات محمود كهربا بيرسي تاو تشكيل الوداد المتوقع حراسة المرمى المدافعون لاعبو الوسط المهاجمون يوسف المطيع أيوب عملود يحيى عطية الله أمين فرحان أرسين زولا يحيى جبران رضا الجعدي أيمن الحسوني محمد أوناجم سيف الدين بوهرة سامبو جونيور

مشاهدة مباراة الوداد الرياضي والأهلي بث مباشر على beIN SPORTS

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد اليوم

مشاهدة مباراة الوداد الرياضي والأهلي بث مباشر على beIN SPORTS

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد اليوم

مشاهدة مباراة الوداد الرياضي والأهلي بث مباشر على beIN SPORTS

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الوداد اليوم

مشاهدة مباراة الوداد الرياضي والأهلي بث مباشر على beIN SPORTS