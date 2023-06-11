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رسميًا.. الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، مؤكدة بأن العطلة الرسمية المعتمدة ستمتد إلى 4 أيام للوزارات والجهات الاتحادية.

ومن جانبها، أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميمًا إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة في الحكومة الاتحادية لعام 1444هـ.

وبناء عليه، تقرر أن تكون عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، اعتبارًا من يوم 9 ذي الحجة وحتى 12 ذي الحجة 1444هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وجاء التعميم استنادًا لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2023.

وبهذه المناسبة، هنأت الهيئة قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

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