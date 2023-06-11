عاجل.. توقيف رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن الشرطة ألقت القبض على رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة، نيكولا ستورغون، وذلك في إطار تحقيق في ماليات الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم.

وبدورها، قالت شرطة اسكتلندا، إن امرأة تبلغ من العمر "52 عامًا" اعتقلت كمشتبه به فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في تمويل وماليات الحزب الوطني الاسكتلندي، مضيفة بأنها «محتجزة ويتم استجوابها من قبل مباحث شرطة اسكتلندا».

ولا تذكر شرطة المملكة المتحدة أسماء المشتبه بهم حتى يتم توجيه تهم إليهم، لكن بي بي سي ووسائل إعلام أخرى حددت المرأة المعتقلة باسم ستورغون.

وفي السابق كان قد ألقي القبض على العديد من كبار شخصيات الحزب الوطني الاسكتلندي واستجوابهم في إطار التحقيق، ولم يتم توجيه اتهامات لأي منهم.