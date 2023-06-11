"الخريجي" يستقبل وزراء خارجية عُمان والكويت والبحرين

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزراء خارجية دول: سلطنة عمان، والكويت، والبحرين، لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي.

ورحّب نائب وزير الخارجية، بضيوفه الذين يزورون المملكة؛ للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة والخمسين بعد المائة للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هذا وكان قد شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم في اجتماع الدورة السادسة والخمسين بعد المائة للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة، فيما استعرض الوزراء مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.