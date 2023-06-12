المراجعة النهائية لليلة الامتحان في مادة التربية الوطنية للثانوية العامة عبر بوابة الفجر

المراجعة النهائية لليلة الأمتحان في مادة التربية الوطنية للثانوية العامة عبر بوابة الفجر

في اليوم الأول من امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي اختبارهم في مادة التربية الوطنية.

في امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، يجب على جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، سواء كانوا في الشعبة العلمية أو الأدبية، أداء اختبار مادة التربية الوطنية، تعد هذه المادة إجبارية على جميع نوعيات التعليم الثانوي العام، وهي إحدى المواد غير المضافة للمجموع.

تشهد هذا الأسبوع إجراء امتحانات في مواد التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، وذلك قبل بدء امتحانات المواد الأساسية في الأسبوع المقبل، يقدم موقع "بوابة الفجر" ملخصًا لكل ما يحتاجه الطلاب لمعرفة كيفية أداء اختبار مادة التربية الوطنية، وذلك ضمن النظام الجديد لاختبارات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة الثانوية العامة.

موعد امتحان الوطنية للصف الثالث الثانوي

حددت الإدارة المركزية للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الإثنين الموافق 12 يونيو كموعد رسمي لأداء اختبار مادة التربية الوطنية لطلاب الصف الثالث الثانوي.

تبدأ لجنة امتحان التربية الوطنية في الساعة 11 صباحًا، وتنتهي في الساعة 12:30 ظهرًا، حيث يكون زمن الإجابة ساعة ونصف.

تسمح لوائح امتحانات الثانوية العامة للطلاب بالخروج من لجنة الامتحان بعد مرور نصف الوقت المحدد للامتحان. وبالتالي، يحق لكل طالب تسليم ورقة إجابته بدءًا من الساعة 11:45 صباحًا.

عدد أسئلة امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة

قامت وزارة التربية والتعليم بتعديل مواصفات امتحانات الثانوية العامة، حيث أصبحت الامتحانات مزيجًا من الأسئلة الموضوعية والمقالية، وتم تحديد نسبة لا تتجاوز 15% للأسئلة المقالية.

يتكون اختبار مادة التربية الوطنية من 25 سؤالًا، حيث سيكون معظمها بنظام الاختيار من متعدد، مع وجود سؤال أو اثنين بنظام الإجابة المقالية.

يوزع درجات امتحان مادة التربية الوطنية لشهادة الثانوية العامة بحيث يبلغ الحد الأقصى 25 درجة، ويتم اعتبار الطالب ناجحًا إذا حصل على 12.5 درجة أو أكثر.

يتم احتساب درجات الأسئلة في الامتحان بشكل منفصل، حيث يتم منح درجة كاملة لكل إجابة صحيحة. ويتم تصحيح معظم الأسئلة إلكترونيًا باستخدام نظام "البابل شيت"، نظرًا لأن عدد الأسئلة في الامتحان يبلغ 25 سؤالًا.

مراجعة ليلة الامتحان تربية وطنية الصف الثالث الثانوي

يشعر العديد من الطلاب بالحاجة إلى مراجعة ليلة الامتحان لمادة التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي، حتى يتمكنوا من الاستعداد بشكل جيد والتأكد من إتمام المادة بنجاح، وحل أي سؤال بكل سهولة.

ولتلبية هذه الحاجة، يقوم موقع "بوابة الفجر" بنشر مراجعة شاملة لمادة التربية الوطنية للثانوية العامة، وذلك بأكثر من طريقة لتسهيل عملية استذكار المادة بشكل جيد، ولضمان حصول الطالب على الدرجة المطلوبة في الامتحان.

مراجعة نهائية لمادة التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي

يحرص العديد من المعلمين على توفير المراجعة النهائية في مادة التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي، لمساعدة الطالب في استذكارها قبل الامتحان.

تتعرف في المراجعة على العديد من التعريفات التي تسهل عليك الحل، والتي جاءت على النحو التالي:

الأخلاق: هي مثل نقدرها حق قدرها، ونود امتلاكها ونسعى إلى تحقيقها بوصفها خيرًا.

القانون: مجموعة قواعد عامة مجردة مكتوبة تنظم سلوك الأفراد وهي ملزمة وتعاقب من يخالفها.

القانون عبر التاريخ

في الحضارة المصرية القديمة: قام المصريون القدماء بوضع قانون ماعت ويضم 42 مادة وأحترمه الملوك وإلتزموا بتطبيقه.

في الحضارة البابلية القديمة: وضع البابلين قوانين حمورابي وتميزت بشموليتها لمجالات الحياة المختلفة وتكاملها.

يمكنك الحصول على باقي المراجعة من خلال مقطع الفيديو التالي، لتكون قد أنتهيت من استذكار المادة جيدًا.

مراجعة شاملة ونهائية لامتحان التربية الوطنية في الثانوية العامة

وتجد مراجعة مختصرة ومبسطة تشمل المقرر الدراسي في عدد من النقاط الوجيزة بالصور التي نستعرضها أمامك، وبذلك تكون قد أنتهيت مراجعتها.

أسئلة تربية وطنية للصف الثالث الثانوي بابل شيت للمراجعة النهائية

تجد في الملف التالي عدد مختلف من أسئلة الوطنية بالإجابات الصحيحة، والتي تنوعت بين الآتي:

مجموعة قواعد وأحكام عامة مجردة مكتوبة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع يعبر ذلك عن مفهوم...............

الأخلاق

القانون

العرف

التشريع

مُلزمة ومقترنة بالجزاء المادي ولها غاية نفعية تتمثل في حفظ الأمن والنظام وكفالة الاستقرار في المجتمع، يشير ذلك إلى...........

تعاليم الدين

مبادىء الأخلاق

قواعد القانون

القانون

من مظاهر الديمقراطية في العراق الثديم بروز كلمة................

حرية

مسئولية

تسامح

عدل

ظهرت بوادر الحرية بمعناها العصري في الحضارة...............

القديمة

اليونانية

الفرعونية

الإسلامية

من خصائص الديمقراطية المساواة بين المواطنين والحكم لـ..............

الأغلبية

الأقلية

الشعب

السلطة

يمكنك الحصول على باقي الأسئلة بالإجابات وتحميلها من خلال الضغط على الأسهم التي تظهر أعلى النافذة التالية، لتتمكن من الرجوع لها وقتما شئت.

أهم أسئلة وطنية للصف الثالث الثانوي

يرغب الطلاب في الفترة الأخيرة من المراجعة النهائية لامتحان مادة التربية الوطنية وغيرها من المواد الغير أساسية، في معرفة المزيد من الأسئلة التي قد تظهر في ورقة الأسئلة.

ولمساعدتهم في ذلك، يمكن الاطلاع على مقطع الفيديو التالي الذي يحتوي على أكبر قدر من الأسئلة الممكنة من المنهج بالكامل.

تربية وطنية 3ث

وننشر لطلاب الصف الثالث الثانوي ملخص تربية وطنية 3ث في شكل أسئلة وإجابات، عبارة عن 4 صفحات فقط، تحتوي على الآتي:

عرف القانون مبينًا أهم جذوره التاريخية.

ما المقصود بالديمقراطية؟

وضح أهم أساليب نشأة الدساتير وكيفية تعديلها.

ما المقصود بالحزب السياسي؟ وما هي شروط تأسيسه؟

وضح أهم محتويات الدستور المصري.

عرف المحكمة الدستورية موضحًا كيفية تكوينها.

ملزمة تربية وطنية الصف الثالث الثانوي

وتحتوي ملزمة تربية وطنية الصف الثالث الثانوي المرفقة في هذا التقرير على أهم الأسئلة الواردة في المادة مرفقة بالحلول ومن ضمنها أيضًا:

عرف المشاركة السياسية موضحًا أهم خصائصها.

حدد أهم خطوات العملية الانتخابية.

فرق بين الانتخابات والإشراف على الانتخابات.

وضح أهم أسباب ثورة 1919 م.

وضح أهم أسباب ثورة 25 يناير 2011 م.

حدد أهم مصادر القانون.

وضح العلاقة بين قواعد القانون ومبادئ الأخلاق وتعاليم الدين؟

وضح أهم أختصاصات المحكمة الدستورية.

ملخص التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي PDF

وبإمكان طلاب الثانوية العامة تحميل ملخص التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي PDF والاطلاع على الأسئلة المحلولة في ليلة الامتحان من الملف التالي:

مراجعة الأضواء تربية وطنية للصف الثالث الثانوي 2023

يحتوي الملف المرفق بالأسفل على مجموعة كبيرة من الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد وإجاباتها، ومن أمثلتها ما يلي:

س1: منظمات المجتمع المدني إحدى آليات تفعيل المشاركة السياسية في المجتمع. عقب برأيك.

ج: أتفق مع ذلك وأؤيده؛ لأن منظمات المجتمع المدني لها دور في دعم المشاركة السياسية من خلال التوعية ونشر المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

س2: يعد التنافس أحد مبادئ الأحزاب السياسية. دلل على صحة هذه العبارة.

ج- حيث إن التنافس الشريف على تقديم حلول لمشكلات المجتمع من أهم مبادئ الأحزاب السياسية.

س3: هناك تحديات عديدة تواجه المشاركة السياسية في المجتمع. حلل العبارة.

ج- تتمثل المشكلات التي تواجه المشاركة السياسية في التنشئة السياسية السلبية، وفقدان الثقة في أهمية المشاركة، والأمية السياسية، وضعف الحس الوطني.

س4: صنف مصادر القانون.

ج- تتمثل مصادر القانون في:

التشريع: وهو وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة بواسطة السلطة المختصة.

العرف: وهو اعتياد الناس على سلوك في إحدى نواحي الحياة بحيث يصبح قاعدة عامة ملزمة، وهو أول مصدر رسمي للقانون.

مبادئ الشريعة الإسلامية: وهي المبادئ العامة الملسم بها في جميع مذاهب الفقه الإسلامي ويطبق على جميع المواطنين.

مبادئ القانون الطبيعي: مجموعة من القواعد الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان.

نماذج امتحانات وطنية 3 ثانوي

ويقدم لكم موقع بوابة الفجر نماذج امتحانات تم تجميعها بشكل منسق حتى يسهل على الطالب حلها، وجاءت الأسئلة كما يلي:

وجاء نظام الامتحان اختر من متعدد

1. هي كل مجموعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام القانون الأحزاب وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، هذه العبارة تشير إلى....

2. تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس وفق القانون وأحكامه إلى.....

3. من خصائص الأحزاب السياسية.....

4. تتسم الأحزاب السياسية بالعديد من الخصائص منها....

5. حزب يتم تنظيمه من الرأس إلى القاعدة بحيث يغطي كافة جوانب الوطن بخلاف التنظيمات المحلية يشير ذلك إلى أحد خصائص الأحزاب السياسية وهي....

6. من مبادئ الأحزاب السياسية.....

7. ينظم العلاقة بين الدولة والفرد كالقانون المدني هو القانون.....

8. يعد جزاء مخالفة القانون جزاء.....

9. تحقيق المساواة بين جميع المواطنين هي....

10. مجموعة منظمة تهتم بالسياسة ولها مبادئ تتفق مع القانون هو...