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تركيا: رفع رسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور اعتبارًا من يوليو القادم

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن عبد القادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية التركية، أن أنقرة سترفع رسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل بنسبة أكثر من 8%؛ ابتداء من 1 يوليو القادم.

ونقلت صحيفة "Star" عن تصريح أورال أوغلو قوله "ابتداء من 1 يوليو عام 2023 نرفع هذه الرسوم مرة أخرى إلى 4،42 دولار (أي بزيادة بنسبة 8،3%)".

ويوم الاثنين الماضي كتبت صحيفة "أيدينليك" ("Aydınlık")، نقلا عن قرار الدائرة الرئيسية للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، عن الزيادة المخططة لرسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل. وأضافت أن عائدات البلاد بعد اتخاذ هذا القرار قد تصل إلى 900 مليون دولار هذا العام.

وفي أكتوبر الماضي زادت السلطات التركية رسوم مرور السفن التجارية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل 5 أضعاف لتصل إلى 4،08 دولار.

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