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زيلينسكي يوقع مرسوما بتأجيل "عيد النصر" لـ9 مايو

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفاد موقع البرلمان الأوكراني، أن قالت الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وقع مرسوما يقضي بتأجيل الاحتفال بيوم النصر إلى 8 مايو بدلا من 9 مايو من كل عام، وإعلان 9 مايو احتفالا "بيوم أوروبا".

ومن جهتها، أعربت المفوضية الأوروبية عن ترحيبها بقرار أوكرانيا الاحتفال بيوم 9 مايو كـ "يوم أوروبا".

وفي السابق، كانت أوكرانيا تحيي "يوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية" في 9 مايو وكان يوم عطلة رسمية، حيث حل محل "يوم النصر على الفاشية في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.".

وكان الثامن من مايو يوم الذاكرة والمصالحة، بعد أن وافق البرلمان على هذه التغييرات عام 2015 في إطار حملة ما يسمى بسياسة "إزالة الشيوعية".

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