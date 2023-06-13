تراجع سعر الدولار مع ترقب لبيانات التضخم في أمريكا

سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعا اليوم (الثلاثاء) لكنه يُتداول ضمن نطاق محدود، إذ يلتزم المستثمرون الحذر قبل بيانات التضخم المقرر صدورها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.



ووصل الدولار الأسترالي في أحدث تداول إلى 0.6753 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في شهر عند 0.6774 دولار في الجلسة السابقة.



واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6123 دولار، ليظل قريبا من الذروة التي سجلها أمس عند 0.6153 دولار وكانت الأعلى منذ 24 مايو.



وارتفع الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2520 دولار، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له في شهر عند 1.2600 دولار أمس (الإثنين)، وزاد اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.0760 دولار.



وسجل مؤشر الدولار ارتفاعا طفيفا إلى 103.59، بعد انخفاضه إلى 103.24 أمس وهو أدنى مستوى منذ 23 مايو.