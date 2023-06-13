إثيوبيا تعين قائد سلاح الجو رئيسًا للخطوط الجوية

أعلنت الحكومة الإثيوبية، عن تعيين الجنرال يلما ميرديسا قائد القوات الجوية، رئيسًا لمجلس إدارة شركة الطيران الوطنية، خلفًا للمخضرم في قطاع الطيران غيرما وايك.

وأصدرت الخطوط الجوية الإثيوبية، بيانًا أعلنت فيه قرار تعيين الجنرال يلما ميرديسا والذي شغل عضوية مجلس الإدارة منذ يناير 2021، رئيسًا للمجلس خلفًا للمخضرم غيرما وايك (79 عامًا).

ولكن البيان "لم يحدد الأسباب وراء القرار الجديد".

وقال البيان إن غيرما وايك، الذي ترأس مسبقًا مجلس إدارة الشركة الوطنية الرواندية بين عامي 2012 و2017، ساهم بشكل هائل في نمو ونجاح شركة الطيران (الإثيوبية)، وسيكون له مكانة خاصة في تاريخها.

ويعد غيرما وايك شخصية رمزية في قطاع الطيران الأفريقي، حيث شهدت الشركة الإثيوبية التي أدارها بين عامي 2004 و2011، أكبر عملية تطور.

وسيكون أمام الجنرال يلما، الذي شغل منصب قائد سلاح الجو الإثيوبي منذ 21 حزيران/يونيو 2018، مهمة كبيرة في الحفاظ على سوية الشركة الرائدة، والعمل على تطويرها.

وتأسست شركة الخطوط الجوية الإثيوبية عام 1945 ويضم أسطولها 144 طائرة، فيما تسير رحلات إلى 131 وجهة، ونقلت 8،6 مليون مسافر في السنة المالية 2021-2022.

وتعد الشركة بذلك واحدة من شركات الطيران الرائدة في القارة الأفريقية، وحققت الشركة أرباحًا بقيمة 937 مليون دولار خلال السنة المالية 2021-2022.