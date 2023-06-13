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سلطان الجابر يبحث سبل التعاون مع المدير العام لمنظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة

عربي ودولي
بوابة الفجر

‎التقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.  

وتناول النقاش سُبل التعاون لتعزيز أهداف أجندات الزراعة والغذاء والمناخ في COP28، ووضع العالم على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس.  

وتحظى النُظم الزراعية والغذائية بأهمية خاصة في ملف المناخ؛ حيث تُسهم في إحداث التغيّر المناخي كما تتأثر أيضًا بتداعياته.‎

اتفاق باريس وزير الصناعة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منظمة الأغذية والزراعة بحث سبل التعاون منظمة الأغذية
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