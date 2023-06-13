"مساحتي" مشروع تخرج طالبات إعلام جامعة مصر الدولیة للتوعیة من التخزين بلا هدف مفيد

أطلقت 8 طالبات من قسم دعاية وإعلانات كلية الإعلام جامعة مصر الدولية مشروعًا للتخرج تحت عنوان ” مساحتي ” بهدف إرشاد أفراد المجتمع المصري ومساعدتهم على التحكم والتقليل من عادات التخزين بلا هدف مفيد.

وقالت الطالبة ” نور سليمان ” أن المشروع يتضمن بالتفصيل ماهية التخزين الغير صحي، أسبابه، أعراضه، والأضرار الناتجة عنه.

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وأضافت أن المعرفة بهذه الأضرار الناجمة عن التخزين بلا هدف مفيد سيجعل الناس تركز في تصرفاتهم وطريقة تعاملهم تجاه التخزين وبالتالي سيتخلص الفرد من الأشياء التي ليس لها استخدامات مما يجعلهم يشعرون بالراحة النفسية والهدوء لأنهم يعيشون في محيط هاديء ومريح.

وتحدثت الطالبة “نبيلة” إلى أن هذه الحملة هي الأولى من نوعها في مصر حيث لم يتم تناول أو الاهتمام بهذا الموضوع من قبل وتتمنى أن تصل أهداف الحملة لأكبر عدد ممكن من المصريين بما يعمل على مساعدتهم على التخلص من هذه العادة غير الصحية والتي تضغط أيضا على ميزانية الأسر المصرية خاصة في هذا الوضع الاقتصادي.

ويشارك في هذا المشروع أو هذه الحملة كل من الطالبات نور سليمان، سهيله موافى، مارينا ميلاد، رنا عايد، هنا أمين، سعاد أحمد، نبيلة هيكل.