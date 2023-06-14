مشاهدة مباراة مصر وغينيا يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب مصر اليوم مباشر بدون تقطيع

مشاهدة مباراة مصر وغينيا يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب مصر اليوم مباشر دون تقطيع، ويعقد منتخب مصر مرانه الأخير في السابعة مساء اليوم بملعب استاد القاهرة الدولي، قبل السفر إلى المغرب الاثنين لمواجهة غينيا في المباراة المرتقبة، ويترأس البعثة في المغرب خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

وكان من المقرر إقامة المباراة في غينيا، ولكن تم نقلها إلى المغرب بسبب عدم حصول الملاعب الغينية على الرخصة الأفريقية.

وتحتاج كل من مصر وغينيا للحصول على نقطة واحدة فقط للتأهل رسميًا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في كوت ديفوار. وبالتالي، يكفي التعادل لكلا المنتخبين للتأهل.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل على الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغينيا

مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2023 تُنقل فقط وحصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر وغينيا من خلال قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة للبطولات الأفريقية.

قائمة مصر لمباراة غينيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمود كهربا- أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.

يواصل منتخب مصر استعداداته الدؤوبة لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وقد طالب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعبين بمواصلة نتائجهم الإيجابية مع المنتخب تحت قيادة المدرب روي فيتوريا، والتركيز على الفوز بالمباراة لتصدر المجموعة وتأمين التأهل لنهائيات البطولة. وفيما يلي، سنسلط الضوء على استعدادات الفراعنة لهذه المباراة المصيرية.

عقب وصولهم إلى المغرب، يستأنف منتخب مصر لكرة القدم تدريباته بمران خفيف يوم اليوم، ومن المقرر أن ينهي المنتخب الوطني استعداداته لمباراته المهمة أمام منتخب غينيا، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بإجراء حصة تدريبية أخيرة قبل اللقاء.

لماذا تقام مباراة مصر وغينيا فى المغرب؟

كانت المباراة بين منتخبي مصر وغينيا مقررة للعب في غينيا، ولكن بسبب عدم حصول الملاعب الغينية على الرخصة الأفريقية، تم نقل المباراة خارج البلاد إلى المغرب، حيث ستقام فيها اللقاء المهم بين المنتخبين.

ماذا يحتاج منتخب مصر من مواجهة غينيا؟

لضمان التأهل الرسمي إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار، يحتاج منتخبي مصر وغينيا إلى نقطة واحدة فقط، وهذا يعني أن التعادل في المباراة المرتقبة بينهما يكفي لكل منهما للتأهل إلى البطولة معًا.

وما هو ترتيب مجموعة منتخب مصر؟

يتصدّر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعرّض للخسارة في مباراة واحدة، في المركز الثاني يأتي منتخب غينيا برصيد 9 نقاط أيضًا، وفي المركز الثالث يأتي منتخب مالاوي برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الرابع برصيد 3 نقاط أيضًا.