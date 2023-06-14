يلا شوت الآن بث مباشر مصر.. مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم تصفيات أمم أفريقيا 2023

يلا شوت الآن بث مباشر مصر.. كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم تصفيات أمم إفريقيا 2023 ، وكان منتخب مصر حقق الفوز على غينيا 1-0 بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو 2022 في الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال.

يلا شوت الآن بث مباشر مصر.. مشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم تصفيات أمم إفريقيا 2023، يسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز في مواجهته الليلة ضد نظيره الغيني، وذلك للتأهل رسميًا إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية. تقام المباراة على الملعب الكبير لمدينة مراكش في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 9 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب غينيا، ولكن المنتخب المصري يتفوق في المواجهات المباشرة والأهداف المسجلة. ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في هذه المواجهة للتأهل رسميًا إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

وسيكون المنتخب المصري متحمسًا لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة، وسيعتمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على نجوم الفريق مثل محمد صلاح ومحمد النني ومحمد الشناوي، إضافة إلى لاعبين شباب واعدين مثل محمد مجدي "أفشة" وطاهر محمد طاهر ومصطفى محمد، لتحقيق الفوز والتأهل إلى البطولة المرتقبة.

مشاهدة مباراة مصر وغينيا

مشاهدة مباراة مصر وغينيا

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث يمتلك رصيدًا يبلغ 9 نقاط، وهو نفس عدد النقاط التي يمتلكها منتخب غينيا صاحب الأرض والضيافة. وتمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وخسر في مباراة واحدة، دون أن يتعادل في أي مباراة حتى الآن في مجموعته.

ويعد منتخب مصر من بين المنتخبات الرائدة في القارة الإفريقية، ويسعى جاهدًا للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في كوت ديفوار في مطلع العام المقبل. وسيكون التحدي الحقيقي أمام المنتخب المصري في المباراتين المتبقيتين في التصفيات، حيث يتطلع الفريق للحفاظ على مستواه الجيد وتحقيق النتائج الإيجابية للتأهل إلى البطولة المرموقة.

تاريخ مواجهات مصر وغينيا في تصفيات إفريقيا

10 مباريات هي تاريخ مواجهات مصر وغينيا على مدار تاريخهما، وذلك منذ عام 1970، وحقق الفراعنة الانتصار 4 مرات والخسارة 3 مرات أخرى، فيما حسم التعادل 4 مباريات، وفي آخر مواجهة بين الطرفين كانت الغلبة لمنتخب مصر.

وعلى المستوى التهديفي، سجل منتخب مصر 22 هدفًا في شباك غينيا، فيما استقبلت شباكه 19 هدفًا، ويملك الفراعنة السجل الأفضل في النتائج، إذ سجل النتيجة الأكبر على مستوى الفريقين، بنتيجة 4 لهدفين، في تصفيات أمم إفريقيا أيضًا.

قائمة منتخب مصر اليوم

حراسة المرمى لكل من محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل.

في خط الدفاع، سيكون هناك محمد هاني وهشام صلاح وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وعلي جبر ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي ومحمد حمدي وأحمد أبو الفتوح.

بينما سيتم تشكيل خط الوسط من مروان عطية ومهند لاشين وحمدي فتحي وغنام محمد ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو ومحمد هلال ومحمد رضا بوبو.

أما في خط الهجوم، ستشارك نخبة من اللاعبين المميزين وهم محمد صلاح ومصطفى فتحي وحسين الشحات وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومحمود كهربا وأحمد ياسر ريان ومصطفى محمد.

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قائمة منتخب مصر اليوم

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم

تردد بي إن سبورت 4 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 معدل الاستقطاب: أفقي مشفرة

ملعب مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

يستضيف ملعب الكبير لمراكش في المغرب مباراة مصر وغينيا الليلة في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا، والمقرر لها عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

حكم مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين دانييل لاريا حكما لمباراة منتخب مصر ضد غينيا

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تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم

منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، على جبر، ومحمد عبدالمنعم، وأحمد أبوالفتوح

خط الوسط: حمدي فتحى، ومحمود حمادة، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، ومصطفى محمد

معلق مباراة منتخب مصر أمام غينيا

يعلق على مباراة منتخب مصر أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية على محمد على