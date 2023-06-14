التأهل رسمياً.. أهداف مباراة مصر وغينيا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2023

سجل البديل محمود حسن "تريزيغيه" هدفا وصنع آخر ليقود منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم العام المقبل في صدارة المجموعة الرابعة من التصفيات بعد الفوز 2-1 على غينيا في الجولة الأخيرة في مراكش.

وتقدمت غينيا في الدقيقة 26 بهدف عبر سيرهو جيراسي بينما أدرك البديل تريزيغيه هدف التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول قبل أن يرسل تمريرة حاسمة سجل منها مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة 79.

بهذا الفوز يرتفع رصيد مصر إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن غينيا صاحبة المركز الثاني.

ويتساوى منتخبا مالاوي وإثيوبيا بثلاث نقاط لكل منهما قبل المواجهة التي تجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل في الجولة قبل الأخيرة.



