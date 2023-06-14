بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مصر وغينيا يلا شوت اليوم في تصفيات أمم أفريقيا

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مصر وغينيا يلا شوت اليوم في تصفيات أمم إفريقيا، ويخوض منتخب مصر مواجهةً مهمةً أمام منتخب غينيا، اليوم الساعة 21:00 بتوقيت القدس الشريف، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2023. ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، يليه منتخب غينيا بنفس النقاط، بينما يتذيل المجموعة منتخب إثيوبيا ومنتخب مالاوي بثلاث نقاط لكل منهما.

ويعتبر هذا اللقاء فرصةً هامةً للمنتخب المصري لتحسين مركزه في التصفيات، واستعادة الثقة الفنية والبدنية قبل المشاركة في النهائيات. ويتطلع الجهاز الفني للمنتخب المصري إلى تشكيلةٍ قويةٍ تتيح للاعبين الأداء بأفضل مستواياتهم.

أما منتخب غينيا، فيسعى إلى تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ في هذه المباراة المهمة، حيث يلزمه التعادل على الأقل لتأهيل نفسه إلى البطولة القارية الأهم.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر فاز على منتخب غينيا في مباراة الذهاب في ملعب القاهرة الدولي بنتيجة 1-0، فيما يأمل منتخب غينيا في الثأر وتحقيق الفوز في المباراة الحاسمة اليوم.

وبخصوص البطولة القارية، فقد تأهلت إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2023 بالفعل منتخبات: الجزائر وتونس والمغرب والسنغال وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو، إضافة إلى منتخب ساحل العاج المضيف للبطولة.

وستستضيف ساحل العاج بطولة أمم إفريقيا 2023 في الفترة بين 13 كانون الثاني/يناير و11 شباط/فبراير 2024، وستشهد المنافسة بين أفضل المنتخبات الإفريقية في هذه البطولة القارية المهمة.

مشاهدة مباراة مصر وغينيا يلا شوت اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

يسعى منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى تأمين مقعده الرسمي في نهائيات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"، عندما يواجه منتخب غينيا في المباراة المقررة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الكبير بمراكش في المغرب، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية، ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، وحصد النقاط الثلاث لتحسين موقعه في التصفيات، وضمان التأهل إلى البطولة القارية المرموقة.

ويأمل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، لمواصلة نتائجه المتميزة مع الفراعنة، وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في تصفيات أمم إفريقيا لصدارة مجموعته والتأهل إلى النهائيات المقرر لها مطلع العام المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا

تنقل قنوات بين سبورت القطرية مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 على قنواتها المشفرة فقط، وستذيع قناة بين سبورت 4 مباراة منتخب مصر وغينيا.

وتنقل القناة الرياضية المغربية مباراة منتخب مصر ضد غينيا عبر ترددها الأرضي، حيث يمنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للدول صاحبة الأرض نقل المباريات المشفرة على قنواتها الأرضية مجانًا.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس؟

سيتم ضبط الريسيفر الخاص بك عبر الخطوات التالية للحصول على تردد قناة بي إن سبورتس الناقلة حصريا مباراة مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

ما هو موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا؟

سيلتقي منتخبا مصر وغينيا الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب.

ملعب مباراة منتخب مصر ضد غينيا

يستضيف ملعب الاستاد الكبير لمراكش الليلة مباراة مصر وغينيا، المقرر لها عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وغينيا

تشهد المواجهة الحالية بين منتخب مصر ونظيره الغيني تاريخًا حافلًا بالمواجهات السابقة بين الفريقين. وتفوق المنتخب المصري في عدد المباريات التي جمعته بمنتخب غينيا، حيث التقى المنتخبان في 10 مباريات سابقة، منها 7 مباريات رسمية و3 مباريات ودية.

وحقق منتخب مصر الفوز في 5 مباريات رسمية، بالإضافة إلى التعادل في 3 مباريات أخرى، فيما انتصر منتخب غينيا في مباراتين فقط. ويعتبر المنتخب المصري من بين الفرق القوية في القارة الإفريقية، وقد حقق العديد من الانتصارات الكبيرة على مدار تاريخه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

وتعود أول مباراة بين المنتخبين إلى عام 1970، حيث تقابلا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وانتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 4-1. ومنذ ذلك الحين، تواجه الفريقان في العديد من المنافسات الرسمية والودية.

وشهد آخر لقاء بين المنتخبين في يونيو 2022، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023. وفي هذه المباراة، تمكّن المنتخب المصري من تحقيق الفوز بهدفٍ دون رد، سجله اللاعب مصطفى محمد في الشوط الأول من اللقاء.

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة تفوقه على نظيره الغيني في المباراة الحالية، وتحقيق الفوز الذي سيزيد من فرصة التأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، فيما يسعى المنتخب الغيني لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل بدوره إلى البطولة القارية الأهم.