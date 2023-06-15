أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى في 3 أشهر مع ارتفاع سعر الدولار

سجلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الخميس 15 يونيو حزيران مع ارتفاع الدولار بعدما ألمح الفدرالي الأميركي إلى أنه سيقدم على المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.



وبحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1935.09 دولار للأونصة مسجلًا أدنى مستوياته منذ 17 مارس آذار. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1947.10 دولار.



وأشار الفدرالي الأميركي في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن الاقتصاد الأقوى من المتوقع وتراجع التضخم بوتيرة أبطأ سيؤديان إلى رفع محتمل لتكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام.



وقال براين لان، من جولد سيلفر سنترال في سنغافورة "توقعات رفع سعر الفائدة مرتين أخريين ضغطت على الذهب وقد تشهد الأسعار مزيدًا من ضغوط البيع".



وارتفع مؤشر الدولار مما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وستتجه الأنظار بالأسواق الآن إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي تصدر في وقت لاحق اليوم، ومنها طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.



ولا يزال التركيز منصبًا أيضًا على اجتماع البنك المركزي الأوروبي، إذ من المتوقع أن يرفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ 22 عامًا اليوم الخميس ويترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من الزيادات، موسعًا معركته ضد التضخم المرتفع.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية نحو 2% إلى 23.4654 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.6% إلى 969.61 دولار، وخسر البلاديوم 1% مسجلًا 1371.44 دولار.