كولر يرفض التعاقد مع نجم الدوري المصري لهذا السبب

الفجر الرياضي
كولر مدرب الأهلي
كولر مدرب الأهلي

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التعاقد مع أحد نجوم الدوري المصري في الميركاتو الصيفي، وذلك تدعيما لصفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

وعرض أحد الوكلاء على إدارة النادي الأهلي التعاقد مع عبد الله بكري نجم فريق فاركو، لكن السويسري كولر رفض ضم اللاعب لأنه يرى أنه مستواه لا يأهله للعب ضمن صفوف المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري

ويواجه الأهلي، نظيره فريق حرس الحدود يوم الخميس الموافق 22 من شهر يونيو الجاري، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 16 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

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موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في منافسات الدوري المصري الممتاز

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موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر.. والقناة الناقلة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

 

 

 

 

 

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