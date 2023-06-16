كولر يرفض التعاقد مع نجم الدوري المصري لهذا السبب

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التعاقد مع أحد نجوم الدوري المصري في الميركاتو الصيفي، وذلك تدعيما لصفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

وعرض أحد الوكلاء على إدارة النادي الأهلي التعاقد مع عبد الله بكري نجم فريق فاركو، لكن السويسري كولر رفض ضم اللاعب لأنه يرى أنه مستواه لا يأهله للعب ضمن صفوف المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري

ويواجه الأهلي، نظيره فريق حرس الحدود يوم الخميس الموافق 22 من شهر يونيو الجاري، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 16 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

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