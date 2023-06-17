مشاهدة مباراة المغرب وجنوب أفريقيا بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة المغرب يلا شوت: الآن مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر اليوم يلا شوت ، يستضيف ملعب سوكر سيتي مباراة من العيار الثقيل حيث تجمع بين منتخب المغرب ضد نظيره منتخب جنوب افريقيا بث مباشر ، وذالك ضمن منافسات تصفيات بطولة كاس امم افريقيا لكرة القدم موسم 2023 .

بث مباشر مباراة المغرب يلا شوت: مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر اليوم يلا شوت ، ستكون ساحة ستاد سوكر سيتي اليوم مضيفًا لمواجهة استثنائية بين منتخب المغرب وجنوب افريقيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وسيتم إقامة المباراة في مساء هذا اليوم السبت الموافق 17 من تصفيات كأس أمم إفريقيا، ومن المؤكد أن الأحداث المتوقعة في المباراة ستكون شيقة ومثيرة.

ويتطلع عشاق كرة القدم إلى هذه المواجهة بحماس وشغف، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق الفوز وتأمين مكانه في البطولة المرتقبة. وسوف يشهد الاستاد حضورًا جماهيريًا كبيرًا لمشجعي الفريقين، وسيكون هذا اللقاء فرصة لمشاهدة مباراة نارية ومثيرة بين منتخبين قويين ومتكافئين، ويمكن للمشاهدين متابعة اللقاء من خلال البث المباشر الذي سيتم توفيره، والذي سيتيح لهم مشاهدة كل تفاصيل المباراة بكل سهولة ويسر، وبجودة عالية الدقة.

مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر

يترقب عشاق كرة القدم اليوم مباراة مهمة تجمع منتخب المغرب وجنوب إفريقيا، ضمن منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، ستقام المباراة في ستاد سوكر سيتي وسط جنوب إفريقيا، وستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ومن المهم ملاحظة أنه لن يتم بث مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر إلا عبر بعض القنوات الرياضية المتخصصة، والتي تشمل "beIN Sports HD 4" و"beIN Sports 1 FR" و"beIN Sports Connect"، وسيكون هذا البث حصريًا لنقل المباراة، ولن يتم بثها على أي قنوات أخرى، مما يجعل من الضروري الاشتراك في هذه القنوات لمشاهدة المباراة، ويمكن للمشاهدين الاستمتاع بمتابعة أحداث المباراة بجودة عالية الدقة وتفاصيلها الكاملة عبر هذه القنوات المتخصصة.

مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر

يظهر المنتخب المغربي بمستوى مميز في التصفيات الحالية وفي آخر لقاءاته، حيث يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مع بقاء مباراتين مؤجلتين، ويملك فرصة كبيرة للتأهل الرسمي لكأس أمم إفريقيا.

يدخل منتخب أسود الأطلس المباراة بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث يسعى لتقديم أداء مميز يسمح له بالفوز والاستمرار في الصدارة، على الرغم من قوة الخصم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا | اضغط هنـــا

من جهته، يأمل منتخب جنوب إفريقيا في الانتصار في هذه المواجهة المهمة، والتقدم في جدول ترتيب المجموعة، حيث يملك الفريق فرصة لتحقيق هذا الهدف بعد تأهله رسميًا لكأس الأمم الإفريقية، وبإيقاف زمبابوي من قبل الفيفا الذي يتواجد في نفس المجموعة.

يستعد منتخب جنوب إفريقيا للمباراة بتركيز تام وبشكل قوي، حيث يطمح لتعزيز رصيده والانتقال إلى الصدارة، ولكن هذا يتطلب منه التركيز الكامل وتقديم أداء جيد لتحقيق هذا الهدف.

تشكيلة منتخب المغرب

حراسة المرمى: منير المحمدي

الدفاع: أشرف حكيمي – غانم سايس – نايف أكرد – نصير مزراوي

الوسط: عمران لوزا – يوسف مالح – حكيم زياش

الهجوم: زكرياء أبو خلال – أسامة الإدريسي- يوسف النصيري.

ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات امم إفريقيا

ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات أمم إفريقيا 2023، وجاءت كالتالي: -